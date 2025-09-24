દશેરા પર બનશે બુધ અને મંગળનો દુર્લભ સંયોગ, આ 3 રાશિઓને થશે ધનલાભ; સાથે જ નોકરી અને બિઝનેસમાં મળશે સફળતા!
Dussehra 2025 Mangal Budh Yuti: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર દશેરા પર મંગળ અને બુધની વિશેષ યુતિ થવાની છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ યુતિ ત્રણ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત ફળદાયી સાબિત થશે.
દશેરા પર બની રહી છે અદ્ભુત યુતિ
વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, ગ્રહો સમયાંતરે તેમની સ્થિતિ બદલીને અન્ય ગ્રહો સાથે યુતિ બનાવે છે. આની સીધી અસર વ્યક્તિગત જીવન, સમાજ અને વૈશ્વિક ઘટનાઓ પર જોવા મળી શકે છે. આ વર્ષે 2 ઓક્ટોબર દશેરાના રોજ બુધ અને મંગળની યુતિ તુલા રાશિમાં થઈ રહી છે.
આ યોગ ચમકાવશે કિસ્મત
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર બુધ ગ્રહ બુદ્ધિ, તર્ક અને સંદેશાવ્યવહારનો કારક માનવામાં આવે છે અને તેને ગ્રહોનો રાજકુમાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજી તરફ મંગળ શક્તિ, હિંમત અને ઉર્જાનું પ્રતીક છે અને તેને ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્નેનું મિલન બુદ્ધિ અને શક્તિનું એક વિશેષ સંયોજન સાબિત થશે. આ યુતિ કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે અને કરિયર અને બિઝનેસમાં સંભવ છે. ચાલો જાણીએ કે, આ યુતિથી કઈ-કઈ રાશિને ફાયદો થશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે બુધ અને મંગળની યુતિ ખૂબ જ શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ યુતિ તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં બનવા જઈ રહી છે. વૈવાહિક જીવનમાં સુમેળ અને ખુશી મળશે. બિઝનેસ અને પાર્ટનરશિપમાં લાભ થશે. હિંમત અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. પારિવારિક જીવન ખુશખુશાલ રહેશે. કરિયરમાં સફળતા અને સામાજિક માન-સન્માન મળશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ ચોથા ભાવમાં બની રહી છે, જે સુખ-સુવિધાનું સૂચક છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વાહન અથવા મિલકત પ્રાપ્ત થવાની શક્યતા છે. આર્થિક મામલામાં લાભ થશે. પૈતૃક સંપત્તિથી ફાયદો મળી શકે છે. બિઝનેસમાં પ્રગતિનો યોગ છે. માં અને સાસરિયા પક્ષ સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે બુધ અને મંગળની યુતિ આવકના ભાવમાં બની રહી છે, જે ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. આવકના સ્ત્રોતમાં વધારો થશે. આર્થિક મામલામાં યોગ્ય નિર્ણય તમને મોટો ફાયદો કરાવી શકે છે. બિઝનેસ અને વેપારમાં નફો થશે. રોકાણ, શેરબજાર, સટ્ટા અથવા લોટરીમાંથી નફો સંભવ છે. નવી તકો ઉભરી આવશે અને નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનશે.
