એક રૂપિયામાં દીકરીના લગ્ન! ગુજરાતની એક સંસ્થા માત્ર 1 રૂપિયો લઈને કરાવી આપે છે લગ્ન
Wedding In Just One Rupee જયદીપ લાખાણી/દ્વારકા : યાત્રાધામ દ્વારકામાં સેવા અને સાદગીનો સુંદર સમન્વય જોવા મળી રહ્યો છે. રઘુવંશી સોશિયલ ગ્રુપ દ્વારા સંચાલિત અને જલારામ મંદિરના સહયોગથી ચાલતી અનોખી પરંપરા હેઠળ 351 મો ‘માતૃશ્રી વીરબાઈ માં આદર્શ લગ્નોત્સવ’ યોજાયો હતો. જેમાં દીકરીના માત્ર 1 રૂપિયામાં લગ્ન કરાવી આપવામાં આવ્યા હતા. મોંઘવારીના યુગમાં જલારામ મંદિરની અનોખી પહેલ જોવા મળી. રઘુવંશી ગ્રુપ દ્વારા સોનાના કરિયાવર સાથે દીકરીના લગ્ન કરાવ્યા. દ્વારકામાં આદર્શ લગ્નની પરંપરા જોવા મળી. જેમાં માત્ર ₹1ના ટોકન દરે 351મો લગ્નોત્સવ યોજાયો.
માત્ર ₹1 ના ટોકન દરે લગ્ન કરાવી આપવામાં આવે છે
આદર્શ લગ્નના આયોજક કનૈયાલાલ હિંડોચાએ જણાવ્યું કે, આજની મોંઘવારીના યુગમાં જ્યાં લગ્ન પાછળ લાખોનો ખર્ચ થાય છે. ત્યાં આ સંસ્થા દ્વારા માત્ર ₹1 ના ટોકન દરે લગ્ન કરાવી આપવામાં આવે છે. આ સેવાયજ્ઞની વિશેષતા એ છે કે લગ્ન માટેની તમામ વ્યવસ્થા અને ભોજનનો ખર્ચ સંસ્થા ઉઠાવે છે. દીકરીને સોનાની વસ્તુઓ સહિતનો સંપૂર્ણ કરિયાવર ભેટ આપવામાં આવે છે. ગોર મહારાજથી લઈ તમામ વિધિઓ પૂજ્ય જલારામ બાપાના યજમાનપદે સંપન્ન થાય છે.
આ સેવા આશરે 15 વર્ષ પૂર્વે જલારામ મંદિર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. આજે 351મા મંગલ પ્રસંગ સુધી પહોંચેલી આ સફર મોંઘવારીનો સમય અને નાણાંના બચાવનો ઉત્તમ સંદેશ આપી રહી છે. સાથે જ દીકરીના માતાપિતા પરનો ભાર પણ ઓછો કરે છે.
આ પ્રસંગે ખંભાળિયા તાલુકાના ધાતુરીયા ગામની કન્યા અને જામનગરના યુવાન પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા. રઘુવંશી સોશિયલ ગ્રુપના સભ્યો દ્વારા આ સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ આદર્શ લગ્નોત્સવ સમાજ માટે એક નવી રાહ ચીંધનારો બની રહે છે.
