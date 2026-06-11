/Dwi Dwadash Yog: શુક્ર અને ગુરુનો દ્વિ-દ્વાદશ યોગ આ 4 રાશિઓને બનાવશે મહાધનવાન, કમાણી વધશે અને થશે બમ્પર ધનલાભ!

Dwi Dwadash Yog July 2026: ગુરુ ગ્રહ અને શુક્ર ગ્રહ 10 જુલાઈના રોજ 30° પર આવીને એક ખૂબ જ શક્તિશાળી યોગનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેની અત્યંત શુભ અસર 4 રાશિના જાતકો પર પડી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિઓ કઈ છે.
જ્ઞાન અને ભાગ્યના કારક ગુરુ બૃહસ્પતિ તથા પ્રેમ અને ધનના કારક ગ્રહ શુક્ર એકબીજા સાથે એક નિશ્ચિત સ્થિતિમાં આવીને શક્તિશાળી યોગ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. 10 જુલાઈ 2026 રવિવારના રોજ સવારે 05:53 વાગ્યે ગુરુ અને શુક્ર એકબીજાથી 30° પર આવીને દ્વિ-દ્વાદશ યોગ બનાવશે. આનો અર્થ એ છે કે, ગુરુ શુક્રથી બીજા ભાવમાં અને શુક્ર ગુરુથી બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આ સ્થિતિ થોડા કલાકો અથવા એકથી બે દિવસ સુધી રહી શકે છે, જેની સકારાત્મક અસર 4 રાશિના જાતકો પર પડી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિના જાતકોને શું-શું લાભ થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિના જાતકોના જીવનમાં દ્વિ-દ્વાદશ યોગ સારા બદલાવ લઈને આવશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ વધશે. ધનલાભના યોગ બનશે, જેનાથી જૂનું દેવું ચૂકવવાની તક મળશે. પ્રેમ જીવનમાં પરસ્પર સમજણ વધશે. પૈતૃક સંપત્તિને લગતી સમસ્યાઓનો અંત આવશે. રોકાણથી સારું રિટર્ન મળી શકે છે.
દ્વિ-દ્વાદશ યોગથી તુલા રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામો પ્રાપ્ત થશે. કાર્યોમાં સફળતા મળશે. અટકેલી યોજનાઓ પર ફરી કામ શરૂ થશે. નોકરી કરતા જાતકોને પગાર વધારાના સારા સમાચાર મળી શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માન અને આત્મવિશ્વાસ વધશે. ટીમનું નેતૃત્વ કરવાની તક મળી શકે છે.
દ્વિ-દ્વાદશ યોગ ધન રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકાવનારો સાબિત થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ધાર્મિક યાત્રા પર જઈ શકો છો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળવાના યોગ બનશે. નોકરીમાં ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને પગાર વધારાની શક્યતાઓ છે. વિચારધારા સકારાત્મક બનશે.
દ્વિ-દ્વાદશ યોગની અસરથી મીન રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થવાનો છે. જીવનમાં અચાનક સકારાત્મક બદલાવ આવશે. મહેનતનું પૂરું ફળ મળશે અને ભાગ્યનો સાથ પ્રાપ્ત થશે. નોકરી શોધી રહેલા જાતકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને પરિવાર સાથે નિકટતા વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)