Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /મંગળ-શનિ બનાવશે દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ, મેષ સહિત આ રાશિવાળાને અણધાર્યો બંપર લાભ થાય! અટકેલા કામ પાર પડે

મંગળ-શનિ બનાવશે દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ, મેષ સહિત આ રાશિવાળાને અણધાર્યો બંપર લાભ થાય! અટકેલા કામ પાર પડે

Written ByViral Raval Updated byViral Raval
Published: May 05, 2026, 11:20 AM IST|Updated: May 05, 2026, 11:20 AM IST

Dwidwadash Yog 2026: દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ કેટલીક રાશિઓને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. મંગળ અને શનિ દ્વારા બની રહેલો આ યોગ કઈ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી નાખશે તે ખાસ જાણો. 

1/5

5 જૂન 2026ના રોજ રાતે 12.11 કલાકે શૌર્યના કારક મંગળ અને કર્મફળના દાતા શનિ એક બીજાથી 30 ડિગ્રી પર  હશે જેનાથી દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. અતિ શુભ પ્રભાવવાળો આ યોગ એકથી બે અઠવાડિયા સુધી સક્રિય રહી શકે છે. જો કે તેની કોઈ સમયમર્યાદા નથી. દ્વિદ્વાદશ યોગ બનતા 4 રાશિના જાતકો પર શુભ પ્રભાવ પડશે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.   

મેષ રાશિ2/5

મેષ રાશિના જાતકોને મંગળ અને શનિનો આ યોગ ખુબ લાભ કરાવશે. જાતકો જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશે. વિરોધીઓ ખુલ્લા પડશે જેની સાથે ડટીને સામનો કરશો. પૈસાની તંગી દૂર થશે. વેપારમાં અણધાર્યો લાભ થઈ શકે છે. મને પણ શાંત રહેશે.   

વૃશ્ચિક રાશિ3/5

વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ સારો સિદ્ધ થઈ શકે છે. મિત્રોનો સાથ મળશે. બિઝનેસ કરનારાઓ માટે સમય સારો રહેશે. નોકરી સંબંધિત પરેશાનીઓનો પણ અંત આવશે. લાંબા સમયથી હેરાન કરતી બીમારીઓમાંથી મુક્તિ મળી શકે. વધુ કમાણી કરી શકો છો.   

મકર રાશિ4/5

મકર રાશિના જાતકો માટે આ યોગ શુભ પરિણામ  લાવશે. ગુમાવેલી કિંમતી વસ્તુ મળી શકે છે. જીવનસાથીનો પૂરો સાથ મળશે. ઘરમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. ટૂંકી મુસાફરીના યોગ બનશે. જાતકોમાં મોટો નિર્ણય લેવાનો આત્મવિશ્વાસ આવશે.   

કુંભ રાશિ5/5

મંગળ અને શનિનો આ યોગ કુંભ રાશિના જાતકો માટે ખુબ સકારાત્મક રહી શકે છે. ઘરમાં માંગલિક કાર્યો થઈ શકે. જૂના કામોના સારા પરિણામો મળી શકે છે. જાતકો અચલ સંપત્તિ મેળવી શકે છે. વેપારમાં મોટું રોકાણ કરવાની તક મળશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Tags:
Dwidwadash Drishti Yog
Mangal Shani Yuti
lucky rashi
success
astrology
Jyotish

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઉનાળામાં ખતરનાક ફૂડ કોમ્બિનેશન, એક સાથે સેવન કરશો તો બીમાર પડી જશો

ઉનાળામાં ખતરનાક ફૂડ કોમ્બિનેશન, એક સાથે સેવન કરશો તો બીમાર પડી જશો

Wrong food combinations as per Ayurveda8 min ago
2

બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બનતાની સાથે જ 20 લાખ લોકોને લાગશે લોટરી, 45 દિવસમાં વધશે પગાર!

West Bengal Election Results 20269 min ago
3

3 પાર્ટી, 3 સીટો અને ત્રણેય વિજેતા, ચૂંટણીમાં એક પરિવારના લોકોની જીત

Assembly Elections 202649 min ago
4

ગણતરીના કલાકોમાં સોનું-ચાંદી થયા ખુબ સસ્તા, તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ? જાણો રેટ

Gold rate54 min ago
5

ઉનાળામાં ડેમ-તળાવમાં ન્હાવા જતા પહેલા સાચવજો : મહી નદીમાં ન્હાવા પડેલા 9 યુવક ડૂબ્યા

વડોદરા56 min ago