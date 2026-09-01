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આજથી આ 4 રાશિઓનો થશે ભાગ્યોદય, મંગળ-ગુરુનો દ્વિદ્વાદશ ખોલશે સફળતાના દ્વાર, બંપર ધનલાભના પ્રબળ યોગ

Written ByViral Raval
Published: Sep 01, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:00 AM IST

મંગળ અને ગુરુ એક બીજાથી નિર્ધારિત સ્થિતિ પર આવીને દ્વિદ્વાદશ યોગનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. આ યોગનો પ્રભાવ કઈ 4 રાશિઓ પર સકારાત્મક પડી શકે છે તે ખાસ જાણો.
 

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ગ્રહોના સેનાપતિ અને શૌર્ય તથા શારીરિક ઉર્જાના કારક ગણાતા મંગળ તથા જ્ઞાનના કારક ગુરુ બૃહસ્પતિ આજે  એટલે કે 1 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ રાતે 10.45 કલાકે એક બીજાથી 30° પર આવીને દ્વિદ્વાદશ યોગ બનાવશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે બે ગ્રહો એક બીજાથી બીજા અને બારમા ભાવમાં આવે ત્યારે દ્વિદ્વાદશ યોગ બને છે. આ યોગ કેટલાક દિવસથી લઈને કેટલાક સપ્તાહ સુધી સક્રિય રહી શકે છે. આ યોગથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે અને બિઝનેસમાં પણ મોટો લાભ થઈ શકે છે. 

મેષ રાશિ2/5

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રે મોટી સિદ્ધિ મળી શકે છે. જાતકો મનગમતી નોકરી મેળવવામાં સફળ રહી શકે. ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. લગ્ન જીવનમાં સુખ વધશે. વિદ્યાર્થી જાતકોને શિક્ષણને ક્ષેત્રે સારા પરિણામ મળશે. 

સિંહ રાશિ3/5

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળ ગુરુનો આ યોગ સારો સમય લઈને આવશે. કરિયરના ક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે. કરેલા કાર્યોનું સારું પરિણામ મળશે. સીનિયર્સનો સાથ મળશે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે છે. મોટાની સલાહથી પરેશાનીઓ દૂર  થશે. 

ધનુ રાશિ4/5

ધનુ રાશિ

દ્વિદ્વાદશ યોગ ધનુ રાશિવાળા માટે ખુબ ભાગ્યશાળી સિદ્ધ થશે. જીવનમાં અચાનક જ સારા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. વિદેશમાં નોકરી કરવાની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. પરિવારના લોકોમાં પ્રેમ અને લગાવ વધશે. જાતકોની સોચ સકારાત્મક રહેશે.   

મીન રાશિ5/5

મીન રાશિ

દ્વિદ્વાદશ યોગ મીન રાશિના લોકો માટે અનેક રીતે શુભ રહી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતા વધશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધી શકે છે. વેપારમા મોટા લાભના રસ્તા ખુલશે. જીવનમાં સુખદ ફેરફાર જોવા મળશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

તમામ તસવીરો- AI Images  

TAGS:
dwidwadash yog
Mangal Guru Sanyog
astrology
Jyotish

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