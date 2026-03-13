ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોશુક્ર-મંગળના દ્વિદ્વાદશ યોગથી આ 3 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ, માં લક્ષ્મીની કૃપાથી ચમકશે ભાગ્ય!

શુક્ર-મંગળના દ્વિદ્વાદશ યોગથી આ 3 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ, માં લક્ષ્મીની કૃપાથી ચમકશે ભાગ્ય!

Dwidwadashy Yog: 13 માર્ચ 2026ના રોજ શુક્ર અને મંગળ બનાવી રહેલ દ્વિદ્વાદશ યોગ કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ સંકેત આપી રહ્યો છે. જાણો મેષ, સિંહ અને તુલા રાશિ પર તેની શું અસર પડી શકે છે.

Updated:Mar 13, 2026, 10:23 PM IST

શુક્ર-મંગળનો દ્વિદ્વાદશ યોગ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની ચાલ અને તેમની વચ્ચેનું અંતર અનેક પ્રકારના યોગ બનાવે છે, જેની અસર અલગ-અલગ રાશિઓ પર અલગ રીતે પડે છે. જ્યારે બે ગ્રહો એકબીજાથી લગભગ 30 ડિગ્રીના અંતરે સ્થિત હોય છે, ત્યારે તેને દ્વિદ્વાદશ યોગ કહેવામાં આવે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 13 માર્ચ 2026ના રોજ સવારે 08:17 વાગ્યાથી શુક્ર અને મંગળની આવી જ સ્થિતિ બની છે. શુક્રને જ્યાં ધન, ઐશ્વર્ય, સુખ-સુવિધા અને વિલાસનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે, ત્યાં મંગળ જમીન, પરાક્રમ, ઉર્જા અને નિર્માણ કાર્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને ગ્રહોનો પ્રભાવ એકસાથે સક્રિય થવાથી જાતકની આર્થિક યોજનાઓ અને મિલકત સંબંધિત પ્રયત્નો તેજ બની શકે છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, આ યોગની સકારાત્મક અસર ખાસ કરીને ત્રણ રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. આ રાશિના લોકોને સંપત્તિ, ધન અને જીવનમાં સ્થિરતા સાથે જોડાયેલી બાબતોમાં સારી તકો મળી શકે છે.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિ માટે શુક્ર અને મંગળનો આ યોગ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમાં તેજી લાવી શકે છે. આ સમયે તમને આવકના નવા સ્ત્રોત મળવાની સંભાવના છે અને અગાઉથી ચાલી રહેલી યોજનાઓમાં પણ ગતિ આવી શકે છે. જે લોકો લાંબા સમયથી ઘર ખરીદવા અથવા જમીન લેવાનું વિચારી રહ્યા હતા, તેમના માટે અનુકૂળ સંજોગો બની શકે છે. પારિવારિક સ્તરે પણ સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. ઘર સંબંધિત કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં સફળતા મળવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના લોકો માટે આ યોગ સુખ-સુવિધાઓ અને જીવનશૈલીમાં સુધારાનો સંકેત આપી રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન તમે તમારા ઘરમાં બદલાવ, સજાવટ અથવા સમારકામ જેવા કાર્યો પર ધ્યાન આપી શકો છો. સાથે જ પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા હોય તો તક મળી શકે છે. પરિવાર સાથેના સંબંધો મજબૂત થશે અને ઘરનું વાતાવરણ પહેલા કરતા વધુ સકારાત્મક જણાશે. કરિયર સંબંધિત કેટલીક નવી તકો પણ સામે આવી શકે છે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ સુધરવાની શક્યતા છે.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિ માટે આ સમય મિલકત અને આર્થિક સ્થિરતાની દ્રષ્ટિએ સારો માનવામાં આવે છે. શુક્ર તમારી રાશિનો સ્વામી હોવાથી આ યોગનો પ્રભાવ તમારા જીવનમાં વધુ સ્પષ્ટ જોવા મળી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઘર, જમીન અથવા કોઈ નવી મિલકત સાથે જોડાયેલું સપનું ધીમે-ધીમે સાકાર થવા તરફ આગળ વધી શકે છે. પરિવારમાં પણ ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. કોઈ શુભ કાર્યની યોજના બની શકે છે. આર્થિક બાબતોમાં સુધારાના સંકેતો મળી રહ્યા છે, જેનાથી તમે ભવિષ્યની યોજનાઓ અંગે વધુ આત્મવિશ્વાસ અનુભવી શકો છો.

Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

