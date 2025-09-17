ડિપ્રેશનની શરૂઆતમાં જોવા મળે છે આ લક્ષણો, ઉદાસી અને ઊંઘની કમીને ભૂલથી પણ ન કરો નજરઅંદાજ!
Early Signs Of Depression: લોકો ઘણીવાર તેમના જીવનમાં એકલતા અનુભવે છે. વિશ્વાસઘાત, નિષ્ફળતા અને સંઘર્ષના કારણે લોકો ઉદાસી મહેસૂસ કરવા લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં લોકો નિરાશા તરફ દોરી જાય છે. આ સમય દરમિયાન લોકોને કંઈ પણ સારું નથી લાગતું. આ ડિપ્રેશનની સમસ્યા હોય છે. મોટાભાગના લોકોને શરૂઆતમાં ડિપ્રેશન વિશે જાણ થતી નથી. સમય પર ડિપ્રેશનના લક્ષણો ઓળખવાથી આ સમસ્યાને દૂર કરી શકાય છે.
હંમેશા ઉદાસ રહેવું
ડિપ્રેશનનું શરૂઆતનું લક્ષણ એ છે કે હંમેશા ઉદાસ રહેવું. જો તમે સતત ઘણા દિવસો કે અઠવાડિયાથી ઉદાસી મહેસૂસ કરી રહ્યા છો, તો તે ડિપ્રેશનનું શરૂઆતનું લક્ષણ હોય શકે છે. જો તમે તમારા જીવનમાં ખાલીપો અનુભવો છો, તો તે ડિપ્રેશનનું સંકેત હોઈ શકે છે.
ઊંઘ આવવામાં સમસ્યા
ઊંઘની પેટર્નમાં ફેરફાર પણ ડિપ્રેશનની નિશાની હોઈ શકે છે. જો તમને ખૂબ ઊંઘ આવી રહી હોય અથવા બિલકુલ ઊંઘ ન આવી રહી હોય, તો બન્ને ડિપ્રેશનના સંકેતો હોઈ શકે છે.
ભૂખની પેટર્નમાં ફેરફાર
ભૂખની પેટર્નમાં પણ ફેરફાર થવાથી ડિપ્રેશનની નિશાની હોઈ શકે છે. જો તમને ખૂબ ભૂખ લાગે, ખૂબ જ ખાઓ છો અથવા જો તમને ભૂખ સંપૂર્ણપણે ન લાગે, તો આ ડિપ્રેશનની નિશાની હોઈ શકે છે.
થાક અનુભવવો
ડિપ્રેશન વ્યક્તિની ઉર્જા ખતમ કરી નાખે છે. ડિપ્રેશન દરમિયાન વ્યક્તિ થાક અનુભવે છે. સતત થાક અનુભવવાથી તમારા કામકાજ પર અસર પડી શકે છે.
Disclaimer
પ્રિય વાચક, આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર ફક્ત તમને જાગૃત કરવા માટે છે. અમે તેને લખવા માટે ઘરેલું ઉપચાર અને સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.
