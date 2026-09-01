/અલ નીનોની અસર કે ચોમાસાની વિદાય? ઓગસ્ટ કોરોધાકોર રહ્યો, પણ હવે સપ્ટેમ્બરમાં મેઘરાજા ક્યારે થશે મહેરબાન; શું છે નવી આગાહી

Gujarat Monsoon 2026: શું ગુજરાતમાંથી વરસાદે વિદાય લઈ લીધી છે? આ સવાલ એટલા માટે ઉઠી રહ્યો છે કે, છેલ્લા પખવાડિયા જેટલા સમયથી ગુજરાતમાં ક્યાંય નોંધપાત્ર વરસાદ નથી પડ્યો. ઓગસ્ટ મહિનામાં ખૂબ જ ઓછો વરસાદ પડ્યો. ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆતમાં ગુજરાતમાં સરેરાશ કરતા વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો અને ઓગસ્ટનો અંત આવતા વરસાદની 12 ટકા જેટલી મોટી ઘટ સર્જાઈ છે. આખરે કેમ ગુજરાતમાં નથી પડી રહ્યો વરસાદ અને શું છે સપ્ટેમ્બર માટે આગાહી. ચાલો જાણીએ.
ગુજરાતમાં ચોમાસાની અણધારી પેટર્નથી ચિંતામાં વધારો થયો છે. ચોમાસાની શરુઆતના વરસાદે જ ગુજરાતમાં ભુક્કા બોલાવ્યા હતા. ગુજરાતના અનેક જિલ્લામાં 10થી 15 ઈંચ કરતા વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો. જો કે, હવે એ જ મેઘરાજા ગુજરાતથી રિસાયા હોય એવુ લાગી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં ચાલુ વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનો વરસાદની દ્રષ્ટિએ કોરોધાકોર રહ્યો છે. જુલાઈની સરખામણીમાં ઓગસ્ટમાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ગુજરાતમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં આ વખતે સૌથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે.
આ ઓગસ્ટ મહિનામાં ગુજરાતમાં માત્ર 3.80 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે અત્યાર સુધીમાં સિઝનનો સરેરાશ 75.30 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. ગયા વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં સરેરાશ 31.21 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો અને ઓગસ્ટના અંત સુધીમાં સિઝનનો 89.92 ટકા વરસાદ પડી ચુક્યો હતો.
ઓગસ્ટ મહિનામાં તો વરસાદની ઘટ છે તેણે ચિંતા વધારી જ છે. પરંતુ ચિંતાનું બીજું મોટું કારણ છે, સપ્ટેમ્બર મહિના માટે કરવામાં આવેલી આગાહી. આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં ક્યાંય નોંધપાત્ર વરસાદની શક્યતા નથી. એટલું જ નહીં, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદ ધાર્યા કરતા ઓછો રહેવાની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે.
રાજ્યમાં વર્તમાન નૈઋત્યના ચોમાસાની સિઝન ધીમી પડી રહી છે. વરસાદી સિસ્ટમની અસરના કારણે છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. પરંતુ ક્યાંય ભારે વરસાદની આગાહી નથી કરવામાં આવી. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 14 ટકા વરસાદની ઘટ છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં 35 ટકા વરસાદની ઘટ છે. ઋતુચક્રમાં થયેલા આ ફેરફાર અને ઓછા વરસાદનું કારણ અલ નીનો છે. અને અલ નીનો ઘાતક અવસ્થાનું રહેશે એવી આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે.
આ સાથે જ અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ થઈ શકે છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ચોમાસાની પીછે હઠ થવા છતાં હવાના હળવા દબાણો ઊભા થવાથી ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ આવી શકે છે. જો કે, અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને પિયત કરવાની સલાહ પણ આપી છે.
સ્થિતિ તો વિકટ છે જ. ભારતીય હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેવાની આગાહી કરી હતી. પરંતુ તેની હાલની આગાહી નવા વરસાદી રાઉન્ડની કોઈ શક્યતા નથી. એટલે કે જાણે ચોમાસાની વિદાયનો સમય આવી ગયો હોય તેવી સ્થિતિ છે. હવે જો આગામી દિવસોમાં બંગાળની ખાડી કે અરબ સાગરમાં કોઇ વાવાઝોડા જેવી મજબૂત સિસ્ટમ્સ આકાર લે તો જ હવે ગુજરાતમાં વરસાદની આશા રાખી શકાય છે. ગરમીમાં થઈ રહેલો વધારો અને વરસાદમાં થઈ રહેલો ઘટાડો ખતરાનો સંકેત છે. જે ભવિષ્યમાં ઉભી થનારી આફતની ચેતવણી આપી રહ્યો છે. અને એટલે જ ચિંતામાં વધારો થયો છે.