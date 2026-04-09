મોનસૂન પર અલ નીનોની અસર; જૂન-જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં કેટલો પડશે વરસાદ? જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ સાથેની આગાહી
Gujarat Gujarat Weather: વર્ષ 2026માં ભારતમાં ચોમાસુ નબળું રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં સામાન્ય કરતાં લગભગ 6% ઓછો વરસાદ પડશે. સ્કાયમેટ મુજબ જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કુલ વરસાદ LPA ના 94% રહેશે. મધ્ય અને પશ્ચિમ ભારતમાં વરસાદ ઓછો રહેશે, જ્યારે ઉત્તરપૂર્વમાં સારો વરસાદ પડવાની ધારણા છે. અલ નીનોની અસર દુષ્કાળનું જોખમ વધારી શકે છે.
Gujarat Gujarat Weather: આ વર્ષે ભારતમાં ચોમાસુ સામાન્ય કરતા નબળું રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન આગાહી એજન્સી સ્કાયમેટ અનુસાર સમગ્ર ચોમાસા ઋતુમાં કુલ વરસાદ સામાન્ય કરતા લગભગ 6 ટકા ઓછો હોઈ શકે છે. કુલ વરસાદના 94 ટકા જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીના ચાર મહિના દરમિયાન પડશે. સ્કાયમેટ વેધરની 2026 ચોમાસાની આગાહી મુજબ, જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીના ચાર મહિના માટે સામાન્ય સરેરાશ (LPA) 868.6 મીમી છે. આ વર્ષે અંદાજે 817 મીમી વરસાદની અપેક્ષા છે.
તમને જણાવી દઈએ કે LPA (લાંબા ગાળાની સરેરાશ) એ આપેલ વિસ્તાર માટે આશરે 30 વર્ષોમાં સરેરાશ વરસાદનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે ચોમાસાને સમજવા માટેનો એક ધોરણ છે, જેના આધારે તે નક્કી કરવામાં આવે છે કે વર્ષનું ચોમાસુ સામાન્ય છે, સારું છે કે નબળું છે.
કયા વિસ્તારોમાં ઓછો વરસાદ પડશે અને કયા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ પડશે?
હવામાન વિભાગની ખાનગી એજન્સી સ્કાયમેટ મુજબ, મધ્ય અને પશ્ચિમ ભારતના મુખ્ય વરસાદ આધારિત પ્રદેશોમાં ઓછો વરસાદ પડી શકે છે. પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં સામાન્ય કરતા ઓછો વરસાદ પડવાની ધારણા છે. દરમિયાન, પૂર્વ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારત (જેમ કે બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, મેઘાલય, વગેરે) માં દેશના બાકીના ભાગો કરતાં વધુ સારો વરસાદ પડવાની ધારણા છે.
અલ નીનો શું છે અને ચોમાસા પર તેની શું અસર પડે છે?
અલ નીનો એ પેસિફિક મહાસાગરમાં પાણીનું ગરમ થવાની સ્થિતિ છે. તે ચોમાસાના પવનોને નબળા પાડે છે, જેના કારણે ભારતમાં વરસાદ ઓછો થાય છે. 2025માં, લા નીના (ઠંડા પાણી) ની ઘટના બની હતી, જેના પરિણામે સારો વરસાદ થયો હતો. હવે, લા નીના સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, અને અલ નીનો ઘટનાની શક્યતા વધી રહી છે. આનાથી સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ પડી શકે છે.
સ્કાયમેટની આગાહી મુજબ, જૂન, જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં કેટલો વરસાદ પડશે?
જૂન મહિનામાં લગભગ સામાન્ય (101% LPA) શરૂઆત સારી હોઈ શકે છે. જુલાઈ મહિનામાં સામાન્ય કરતાં થોડો ઓછો (95% LPA) મુખ્ય વરસાદનો મહિનો નબળો રહેવાની ધારણા છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં તેનાથી પણ ઓછો (92% LPA) ખેતી માટે આ મહત્વપૂર્ણ મહિનામાં વરસાદ ઓછો પડી શકે છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદ સૌથી ઓછો (89% LPA) રહેવાની ધારણા છે.
કયા રાજ્યો દુષ્કાળના જોખમમાં છે?
ઉત્તર પશ્ચિમ ભારત (પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, દિલ્હી) અને મધ્ય ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં દુષ્કાળનું જોખમ વધારે છે. જ્યારે દક્ષિણ ભારત અને પૂર્વીય ભાગોમાં સ્થિતિ વધુ સારી હોઈ શકે છે.
સામાન્ય કરતાં ઓછા વરસાદની શું અસર થશે?
જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં ઓછો વરસાદ ચોખા, મકાઈ અને સોયાબીન જેવા પાકોને અસર કરી શકે છે. ખેતી માટે પાણીની અછત ઊભી થઈ શકે છે. વધુમાં, ડેમ અને તળાવોમાં પાણીનો સંગ્રહ ઓછો થવાથી ઉનાળાની કટોકટી વધી શકે છે. વધુમાં, અલ નીનો આ વર્ષે વધુ ગરમીનું કારણ બનવાની ધારણા છે.
એપ્રિલમાં વાવાઝોડા અને વરસાદ, ગરમીથી રાહત
હવામાન વિભાગ અનુસાર, પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે એપ્રિલની શરૂઆતમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાની પ્રવૃત્તિની અપેક્ષા છે. પવનની ગતિ અને ભેજને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થયો છે. 9 એપ્રિલે આંશિક વાદળછાયું આકાશ રહેશે. 10 અને 11 એપ્રિલે હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની અપેક્ષા છે.
Trending Photos