Photos: 'એક રશિયન છોકરીનો રેટ 1000 ડોલર' એપસ્ટીન ફાઈલની નવી તસવીરોથી હડકંપ, અનેક હસ્તીઓના ફોટા
અમેરિકાના કુખ્યાત એપસ્ટીન સેક્સ સ્કેન્ડલ સંલગ્ન મામલે આજે મોટો ખુલાસો થઈ શકે છે. એપસ્ટીન ફાઈલોના રિલીઝ થતા જ આ સ્કેન્ડલમં સામેલ લોકોના નામ સામે આવી શકે છે. એવું કહેવાય છેકે દુનિયાના મોટા મોટા બિઝનેસમેન અને નેતાઓના નામ આ ફાઈલોમાં છે. ફાઈલોમાં હજારો પેજના દસ્તાવેજ, 95 હજાર તસવીરો અને બેંક રેકોર્ડ્સ સામેલ છે. સ્કેન્ડલ સંલગ્ન 68 તસવીરો ગુરવારે મોડી રાતે સામે આવી. આ તસવીરો અમેરિકી સંસદના હાઉસ ઓવરસાઈટ કમિટીના ડેમોક્રેટ સાંસદોએ રિલીઝ કરી. જેમાં અબજપતિ બિલ ગેટ્સ, ગૂગલ બનાવનારા સર્ગેઈ બ્રિન, ફિલ્મમેકર વુડી એલન, ફિલોસ્ફર નોમ ચોમ્સ્કી અને ટ્રમ્પના પૂર્વ સલાહકાર સ્ટીવ બેનન જેવી હસ્તીઓ જોવા મળે છે.
અમેરિકામાં કુખ્યાત યૌન અપરાધી જેફ્રી એપ્સટીનનો મામલો ફરીથી ચર્ચામાં છે. અમેરિકી સંદના હાઉસ ઓવરસાઈટ કમિટીમાં ડેમોક્રેટિક સાંસદોએ એપ્સટનની પ્રોપર્ટી સંલગ્ન 68 નવી તસવીરો જાહેર કરતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ ખુલાસો એવા સમયે થયો છે કે જ્યારે અમેરિકી કાયદા અંતર્ગત ન્યાય વિભાગે પોતાની તપાસ સંલગ્ન અનક્લાસિફાઈડ ફાઈલો જાહેર કરવાની છે. ડેમોક્રેટ સાંસદો તરફથી જે તસવીરો જાહેર કરાઈ છે તેમાં અનેક એવી વિગતો સામે આવી છે જે ખુબ ચોંકાવનારી છે.
કેટલીક તસવીરોમાં એક મહિલાના શરીર પર કાળી શાહીથી લોલિતા પુસ્તકના વાક્યને લખેલું જોવા મળી રહ્યું છે. આ પુસ્તક એક 12 વર્ષની બાળકી પ્રત્યે એક વ્યક્તિના જૂનુન પર આધારિત છે. તસવીરોમાં મહિલાના શરીરના અલગ અલગ અંગો પર લાઈનો લખેલી જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત અનેક મહિલાઓના ઓળખ પત્ર પણ સામે આવ્યા છે. જેમાં નામ છૂપાવ્યા છે પરંતુ દેશનો ઉલ્લેખ છે. આ ઓળખ પત્ર રશિયા, મોરક્કો, ઈટાલી, ચેક ગણરાજ્ય, દ.આફ્રીકા, યુક્રેન, લિથુઆનિયા સાથે સંકળાયેલા હોવાનું કહેવાય છે.
શું છોકરીઓની બોલી લાગતી હતી
કેટલીક તસવીરો એવી પણ છે જે મોડી રાતની ટેક્સ્ટ ચેટ જણાય છે, જેમાં કોઈ વ્યક્તિને એક હજાર ડોલરમાં છોકરી મોકલવાની વાત કરાઈ છે. આમ તો લગભગ 95000 ફોટો સંગ્રહ છે. જેમાંથી 68 ફોટા બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર ફોટા સંગ્રહ એપ્સટીનની પ્રોપર્ટીથી હાઉસ ઓવરસાઈટ કમિટીને અપાયો હતો. એક સ્ક્રીનશોટમાં ટેક્સ્ટ મેસેજ છે જેમાં લખ્યું છે કે હું હાલ છોકરીઓ મોકલી રહ્યો છું. આ મેસેજ સાથે કોઈ કિશોરી સંલગ્ન જાણકારી પણ જોવા મળે છે. જો કે એ સ્પષ્ટ નથી કે મેસેજ કોને મોકલ્યો અને કોણે મોકલ્યો. તેમાં એક રશિયન છોકરીની કિંમત 1000 ડોલર જણાવવામાં આવેલી છે.
કોને કોની તસવીરો સામે આવી
ગત અઠવાડિયે પણ 19 તસવીરો બહાર પાડવામાં આવી હતી. જેમાં વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની કેટલીક તસવીરો હતી. ટ્રમ્પે ત્યારે કહ્યું હતું કે એપસ્ટીનની સાથે દરેકનો ફોટો છે, તે કોઈ મોટી વાત નથી. નવી તસવીરોમાં માઈક્રોસોફ્ટના સહ સંસ્થાપક બિલ ગેટ્સ, પ્રોફેસર અને રાજનીતિક એક્ટિવિસ્ટ નોમ ચોમ્સ્કી, અને ટ્રમ્પના પૂર્વ સલાહકાર સ્ટીવ બેનન પણ જોવા મળે છે. જો કે આ તમામના પ્રતિનિધિઓ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા હાલ સામે આવી નથી. ડેમોક્રેટ સાંસદોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ તસવીરોમાં કોઈનું જોવા મળવું એ કોઈ ગુનાનું પ્રમાણ નથી. તેમનું કહેવું છે કે તસવીરો ફક્ત પારદર્શકતાના હેતુસર જાહેર કરાઈ છે.
ફાઈલ વિશે ઉઠ્યો સવાલ
હાઉસ ઓવરસાઈટ કમિટીમાં ટોપના ડેમોક્રેટ સાંસદ રોબર્ટ ગાર્સિયાએ કહ્યું કે એપ્સટન ફાઈલ્સ ટ્રાન્સપરન્સી એક્ની સમયમર્યાદા નજીકઆવી રહી છે. અને આવામાં આ તસવીરો એ સવાલ ઉઠાવે છે કે ન્યાય વિભાગની પાસે આખરે શું છે. તેમણે વ્હાઈટ હાઉસ પર આ મામલાને દબાવવાનો આરોપ લગાવતા ફાઈલો તરત જાહેર કરવાની માંગણી કરી. જ્યારે વ્હાઈટ હાઉસના પ્રવક્તા એબિગેલ જેક્સને કહ્યું કે આ તસવીરોના જારી થવાથી કશું બદલાતું નથી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પહેલેથી જ એપ્સટીન ફાઈલ્સમાં પારદર્શકતાની વાત કરી રહ્યા છે અને તેમની સરકાર આ દિશામાં કામ કરી ચૂકી છે.
શું છે કહાની
2005માં ફ્લોરિડામાં એક 14 વર્ષની છોકરીની માતાએ પોલીસમાં ફરિયાદ કરી જેમાં કહ્યું કે એપસ્ટીનના આલીશાન ઘરમાં તેની પુત્રીને મસાજના બહાને બોલાવી હતી પરંતુ ત્યાં પહોંચ્યા બાદ તેના પર સેક્સનું દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તે ઘરે પાછી ફરી તો માતા પિતાને આ વાત જણાવી. તેમણે તરત પોલીસમાં ફરિયાદ કરી. ત્યારે પહેલીવાર જેફ્રી એપસ્ટીન વિરુદ્ધ સત્તાવાર રીતે ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે આ કોઈ એક મામલો નથી. ધીરે ધીરે 50 સગીરાની ઓળખ થઈ જેમણે એપસ્ટીન પર આવા જ આરોપ લગાવ્યા. પામ બીચ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે આ મામલાને ગંભીરતાથી લીધો. અનેક મહિના સુધી તપાસ કરી અને પછી એપસ્ટીન વિરુદ્ધ ક્રિમિનલ તપાસ શરૂ થઈ.
આ મામલાની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે એપસ્ટીન પાસે મેનહટ્ટન અને પામ બીચમાં શાનદાર વિલા છે. એપસ્ટીન અહીં હાઈ પ્રોફાઈલ પાર્ટીઓ કરતો હતો. જેમાં અનેક મોટી હસ્તીઓ સામેલ થતી હતી. એપસ્ટીન પોતાના ખાનગી જેટ લોલિતા એક્સપ્રેસથી પાર્ટીઓમાં નાની ઉંમરની છોકરીઓને લાવતો હતો. આ છોકરીઓને પૈસા-દાગીનાની લાલચ અને ધમકીઓ આપીને મજબૂર કરાતી હતી. તેમાં એપસ્ટીનની ગર્લફ્રેન્ડ અને પાર્ટનર ગિસ્લીન મેક્સવેલ તેને સાથ આપતી હતી. જો કે પ્રાથમિક તપાસ બાદ પણ એપસ્ટીનને લાંબા સમય સુધી જેલ થઈ નહીં. તેનો પ્રભાવ એટલો હતો કે 2008માં તેને ફક્ત 13 મહિનાની સજા થઈ અજેમાં તે જેલમાંથી બહાર આવીને કામ પણ કરી શકતો હતો.
મી ટુ મૂવમેન્ટ
વર્ષ 2009માં જેલમાંથી આવ્યા બાદ એપસ્ટીન લો પ્રોફાઈલ રહેવા લાગ્યો હતો. બરાબર 8 વર્ષ બાદ અમેરિકામાં પણ મી ટુ મૂવમેન્ટ શરૂ થઈ. વર્ષ 2027માં અમેરિકી અખબાર ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સે હોલીવુડ પ્રોડ્યુસર હાર્વે વાઈન્સ્ટીન વિરુદ્ધ અનેક રિપોર્ટ છાપ્યા. જેમાં જણાવ્યું કે વાઈન્સ્ટીને દાયકાઓ સુધી અભિનેત્રીઓ, મોડલ્સ અને કર્મચારીઓનો શારીરિક શોષણ કર્યું. આ ઘટનાએ હડકંપ મચાવ્યો. 80થી વધુ મહિલાઓએ વાઈન્સ્ટીન વિરુદ્ધ સોશિયલ મીડિયા પર મી ટુના આરોપ લગાવ્યા. જેમાં એન્જેલીના જોલી, સલમા હાઈક, ઉમા થરમન અને એશ્લે જુડ જેવા મોટા નામ હતા. ત્યારબાદ લાખો મહિલાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર '#MeToo' લખીને પોતાના શોષણની કહાનીઓ શેર કરી. જેમાં વર્જિનિયા ગ્રિફે નામની યુવતી પણ હતી. વર્જિનિયા ગ્રિફે નામની યુવતીએ એપ્સટીન વિરુદ્ધ અનેક ગંભીર આરોપ લગાવ્યા. તેણે દાવો કર્યો કે તેની સાથે 3 વર્ષ સુધી શારીરિક શોષણ થયું. ત્યારબાદ લગભગ 80 મહિલાઓએ ફરિયાદ કરી.
(અગાઉનો ફોટો, ફોટામાં પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યુ 17 વર્ષની વર્જિનીયા ગ્રિફેની કમરમાં હાથ રાખેલા જોવા મળે છે. ફોટો 10 માર્ચ 2001ન રોજ લંડનના એક ઘરમાં લેવાયો હતો.)
જલદી ફાઈલ થશે રિલીઝ
અત્રે જણાવવાનું કે 2025માં ટ્રમ્પની બીજી ટર્મમાં કોંગ્રેસે એપસ્ટીન ફાઈલ્સ ટ્રાન્સપરન્સી એક્ટ પાસ કર્યો. જે હેઠળ 19 ડિસેમ્બર 2025 સુધી જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે એપસ્ટીન સંલગ્ન તમામ સરકારી દસ્તાવેજ જાહેર કરવાના છે. આજે એ જ તારીખ છે. લોકો એક કથિત ક્લાયન્ટ લિસ્ટની રાહ જોઈ બેઠા છે. જેમાં એપસ્ટીનના કથિત યૌન અપરાધ નેટવર્કના ક્લાયન્ટ્સના નામ હોઈ શકે. જો કે FBIએ કહ્યું હતું કે આવી કોઈ યાદી નથી મળી.
