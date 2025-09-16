ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

વર્ષ 2025માં નહીં, 2018માં જવી રહ્યો છે આફ્રિકાનો આ દેશ! કારણ જાણીને રહી જશો હક્કા-બક્કા

Ethiopia New Year 2018: દુનિયામાં એક એવો દેશ છે, જે પોતાના નવા વર્ષ 2018ની શરૂઆતની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. આ દેશનું પોતાનું એક અનોખું કેલેન્ડર છે, જેનો અર્થ એ છે કે તે પશ્ચિમી કેલેન્ડરથી સાત વર્ષ પાછળ ચાલે છે.

Updated:Sep 16, 2025, 04:59 PM IST

આ દેશમાં વર્ષ 2025માં વર્ષ 2018નું ન્યૂ યર સેલિબ્રેશન

1/8
image

દુનિયા વર્ષ 2025ના અંત અને નવા વર્ષ માટે ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહી છે, પરંતુ આ વર્ષ પૂરું થવામાં હજુ લગભગ 5 મહિના બાકી છે. બીજી તરફ આફ્રિકાના એક દેશે 2018નું સ્વાગત કર્યું, જેનો અર્થ એ થયો કે તે સમગ્ર દુનિયાના કેલેન્ડરથી લગભગ 7 વર્ષ પાછળ છે. ચાલો જાણીએ આ દેશ વિશે.

કયો છે આ દેશ?

2/8
image

આ દેશનું નામ ઇથોપિયા છે જે તેના નવા વર્ષ 2018ની શરૂઆતની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. આ દેશનું પોતાનું એક અનોખું કેલેન્ડર છે, જેનો અર્થ એ છે કે તે પશ્ચિમી દેશોના કેલેન્ડરથી સાત વર્ષ પાછળ છે. જ્યારે બાકીની દુનિયા 2025માં છે, ત્યારે આ દેશમાં હમણાં જ 2018 શરૂ થયું છે.

કયા કેલેન્ડરને ફોલો કરે છે આ દેશ?

3/8
image

ઇથોપિયા પોતાના પ્રાચીન રીતિ-રિવાજો અનુસાર કેલેન્ડરનું પાલન કરે છે. તેમાં કુલ 13 મહિના હોય છે, જેમાંથી 12 મહિના 30 દિવસના હોય છે અને એક અનોખો 13મો મહિનો છે, જેને પગુમે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે લીપ વર્ષ મુજબ છ દિવસનો હોય છે.

આ કારણ છે ન્યૂ યર સેલિબ્રેશન કરવાનું

4/8
image

7 વર્ષનો આ તફાવત ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની એક અલગ ગણતરીથી ઉદ્ભવે છે. હકીકતમાં ઇથોપિયન ઓર્થોડોક્સ ચર્ચ તેને પશ્ચિમી ખ્રિસ્તી ધર્મ કરતા ઘણા વર્ષો પછીનું માને છે, તેથી જ ઇથોપિયાનું કેલેન્ડર વૈશ્વિક ધોરણથી પાછળ છે, પરંતુ તેઓ તેમના વારસાને જાળવી રાખવામાં ગર્વ અનુભવે છે.

નવું વર્ષ કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે?

5/8
image

ઇથોપિયન નવું વર્ષ જેને એન્કુટાટાશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ 11 સપ્ટેમ્બર (અથવા લીપ વર્ષમાં 12 સપ્ટેમ્બર)ના રોજ આવે છે, જે વરસાદી ઋતુના અંત અને તેજસ્વી દિવસોની શરૂઆત દર્શાવે છે. અદીસ અબાબામાં ફૂલો ખીલે છે, ખુશીમાં ડાન્સ અને કૌટુંબિક મેળાવડા સાથે ઉજવવામાં આવે છે.

આ પીળા ફૂલો કેમ છે નવા વર્ષનો ભાગ?

6/8
image

આ પીળા અદે અબાબા ફૂલો આ ઉજવણી સાથે સંકળાયેલા છે, કારણ કે તે વર્ષના આ સમયે રાજધાની અદીસ અબાબાની આસપાસ જંગલી રીતે ઉગે છે. જે આશા અને પુનર્જન્મનું પ્રતીક બનેલા આ પીળા ફૂલોનો ઉપયોગ નવા વર્ષ નિમિત્તે લોકોને ભેટ આપવા અને ઘરોને સજાવવા માટે થાય છે.

નવા વર્ષની દાવત અને ઉત્સવની ખાસ વાતો

7/8
image

નવા વર્ષની દાવત ઓછા બજેટમાં મનાવવા માટે ચિકન ખૂબ જ પ્રિય છે. તેઓ ડોરો વાટ નામનો એક મસાલેદાર સ્ટૂ બનાવે છે, જેને ઇનજેરા સાથે પીરસવામાં આવે છે, જે એક પરંપરાગત ફર્મેન્ટેડ પેનકેક જેવી ફ્લેટબ્રેડ હોય છે.

શહેર અને ગામમાં ઉજવણી?

8/8
image

નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ દરેક વ્યક્તિ પોતાની ખરીદી પૂરી કરવા માટે ઉતાવળ કરે છે અને પછી સાંજે કોન્સર્ટ અને લાઇવ બેન્ડ જોવા માટે નીકળી પડે છે. અહીંના કેટલાક મોટા સ્થળોએ કોન્સર્ટની જાહેરાત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મધ્યરાત્રિએ સંગીત અને ઝગમગાટ સાથે 2018નું સ્વાગત કરવામાં આવે છે.

