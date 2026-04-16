દુનિયાનો તે દેશ, જ્યાં 1 વર્ષમાં 12 નહીં હોય છે 13 મહિના, શું છે આ અનોખા દેશનું રહસ્ય!

ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડર અનુસાર 12 મહિના હોય છે. આફ્રિકી દેશ ઇથોયોપિયા આજે પણ 13 મહિનાવાળું કેલેન્ડર અપનાવે છે. કેલેન્ડર ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યું છે. ઇથોયોપિયાના ધર્મ અને ઈતિહાસ સાથે તે જોડાયેલું છે.
 

Updated:Apr 16, 2026, 10:30 AM IST

દુનિયાભરમાં દરેક દેશમાં 12 મહિનાનું એક વર્ષ હોય છે. ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડર અનુસાર 1 વર્ષમાં 12 મહિના હોય છે. પરંતુ એક દેશ એવો છે જ્યાં 12 મહિના નહીં 13 મહિના હોય છે.

 

 ઇથિયોપિયન કેલેન્ડરમાં દર વર્ષે 13 મહિના હોય છે. આ કેલેન્ડર પ્રમાણે 12 મહિનામાં 30 દિવસ હોય છે, બાકીના 5 કે 6 દિવસ બચે તેને 13મા મહિનામાં ગણવામાં આવે છે.

 

ઇથિયોપિયામાં એક વર્ષમાં 13 મહિના હોય છે. આ જૂના સમયથી ચાલી આવી રહેલી પરંપરાગત સિસ્ટમ છે. ઇથોયોપિયાઈ કેલેન્ડમાં સૂર્ય વર્ષનું ઠીક સંતુલન કરવા માટે એક વધારાનો મહિનો જોડવામાં આવ્યો છે. આ કારણે તેનું કેલેન્ડર બાકી દુનિયાના ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડરથી અલગ હોય છે. વર્ષમાં 12 નહીં પરંતુ 13 મહિના હોય છે.

 ઇથોયોપિયાનું કેલેન્ડર બાકી દેશોથી લગભગ 7-8 વર્ષ પાછળ છે. યીશુ મસીહના જન્મની ગણનામાં ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડર અને ઇથોયોપિયન ઓર્થોડોક્સ ચર્ચ વચ્ચે સમયનો તફાવત છે.

 

 1500 વર્ષ જૂની આ વ્યવસ્થા આજે પણ દેશની ખેતી, તહેવારો અને રોજિંદા કામમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ઇથિયોપિયાએ પોતાની સાંસ્કૃતિક ઓળખને બચાવીને રાખી છે.

 

Ethiopian calendar 13 monthscountry with 13 months calendar

