DA વધારા પછી પણ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ મૂંઝવણમાં, 8મા પગાર પંચમાં લાગી રહ્યો છે આ ડર
Dearness Allowance Hike: આઠમા પગાર પંચ દરમિયાન સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા અંગે પ્રથમ વખત નિર્ણય લીધો છે. આઠમા પગાર પંચ દરમિયાન 2% મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓમાં વિવિધ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
Dearness Allowance Hike: ગયા અઠવાડિયે, સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 2% વધારો જાહેર કર્યો હતો. DA હવે વધીને 60 ટકા થઈ ગયો છે. આ વધારો આઠમા પગાર પંચની રચના સાથે જોડાયેલો છે. આઠમા પગાર પંચના યુગ દરમિયાન સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) પર નિર્ણય લીધો હોય તેવું આ પ્રથમ વખત છે. સાતમા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થયો હતો. પરિણામે, આઠમા પગાર પંચના યુગ દરમિયાન 2% DA વધારાથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓમાં વિવિધ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે શું આઠમા પગાર પંચના અમલ પછી પણ DA વધારાની ગતિ સમાન રહેશે. જો કે, આવું થવાની શક્યતા ઓછી છે. આઠમું પગાર પંચ પગારથી લઈને મોંઘવારી ભથ્થા (DA) સુધીની દરેક બાબતમાં સરકારને તેની ભલામણો રજૂ કરશે. તે સ્પષ્ટ છે કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના વિવિધ સંગઠનો ભથ્થા અંગે પગાર પંચને તેમની માંગણીઓ રજૂ કરી રહ્યા છે.
આ સંદર્ભમાં, રાષ્ટ્રીય પરિષદ સંયુક્ત સલાહકાર મિકેનિઝમ (NC-JCM)ના સ્ટાફ પક્ષે ભથ્થામાં વ્યાપક ફેરફારોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આમાં મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ને મૂળ પગાર સાથે 25 ટકા પર મર્જ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરખાસ્તોમાંની એક એ છે કે જ્યારે પેન્શનરો માટે DA અને મોંઘવારી રાહત (DR) 25 ટકાથી વધુ થાય છે, ત્યારે તેમને મૂળ પગાર અને પેન્શન સાથે મર્જ કરવા જોઈએ.
બીજો પ્રસ્તાવ એ છે કે કિંમતોની ગણતરી સરકારી દરોને બદલે બજાર દરોના આધારે થવી જોઈએ, જે 25 ટકા સુધી બદલાય છે. NC-JCMના સ્ટાફ પક્ષ મુજબ, અમે 8મા પગાર પંચને ભલામણ કરી છે કે જો DA/DR 25 ટકાથી વધુ હોય, તો તેને મૂળ પગાર અને મૂળ પેન્શન સાથે મર્જ કરવું જોઈએ.
આ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ફુગાવાને વળતર આપવા માટે હાલમાં DAમાં વર્ષમાં બે વાર સુધારો કરવામાં આવે છે. તેને મૂળ પગાર સાથે મર્જ કરવાથી પગાર અને પેન્શનનો આધાર કાયમી ધોરણે વધી શકે છે. આ HRA, ગ્રેચ્યુઇટી અને નિવૃત્તિ લાભો જેવા અન્ય ઘટકોને પણ અસર કરી શકે છે.
સરકારે ગયા વર્ષે આઠમા પગાર પંચની રચના કરી હતી. નવેમ્બરમાં, તેણે સંદર્ભની શરતો (ToR) જાહેર કરી, જેનાથી પગાર માળખાની સમીક્ષા, ભથ્થામાં સુધારો અને પેન્શન સંબંધિત ફેરફારોનો માર્ગ મોકળો થયો. પગાર પંચ 18 મહિનાની અંદર સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરશે. સરકાર આ ભલામણોનો મૌખિક અમલ કરવા માટે બંધાયેલી નથી.
