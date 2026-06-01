ચાર મુસ્લિમોએ મળીને આ જાદુઈ 25 વર્ષ જૂનું રાધા-કૃષ્ણ ગીત બનાવ્યું - જે દરેક હિંદુઓને ખુબ પસંદ આવ્યું

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 01, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 05:35 PM IST

Evergreen Superhit Radha Krishna Song: તમને પણ હિંદી સિનેમાના ગીત સાંભળવા પસંદ છે તો આજે અમે તમને એક એવા ગીત વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેને 4 મુસ્લિમોએ મળીને તૈયાર કર્યું હતું અને જ્યારે રિલીઝ થયું તો આ ગીતે બધા રેકોર્ડ તોડી દીધા હતા. આ આજે પણ ઘણા લોકો પોતાના ફોનની રિંગટોનમાં ઉપયોગ કરે છે. આ ગીતને યુટ્યુબ પર 195 મિલિયનથી વધુ વ્યૂઝ મળી ચુક્યા છે. આવો જાણીએ આ ગીત વિશે...

વર્ષ 2001મા બોલીવુડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાનની એક હિટ ફિલ્મ આવી હતી. આ ફિલ્મના એક ગીતમાં રાધા-કૃષ્ણ વાત દેખાડવામાં આવી હતી, જેને લોકોએ ખુબ પસંદ કરી હતી. વર્ષો બાદ પણ આ ગીતને હજુ લોકો સાંભળે છે. આ ગીતને યુટ્યુબ પર 195 મિલિયનથી વધુ વ્યૂ મળ્યા છે. તમે જાણીને ચોંકી જશો કે આ ગીતને 4 મુસ્લિમોએ મળીને બનાવ્યું હતું.

હકીકતમાં આજે અમે આમિર ખાનની જે ફિલ્મની વાત કરી રહ્યાં છીએ, તેનું નામ લગાન છે અને અમે તેના સુપરહિટ ગીત રાધા કૈસે ન જલે વિશે વાત કરી રહ્યાં છીએ. આ ગીતના શબ્દો બ્રજ ક્ષેત્રના લોકગીતોથી પ્રેરિત થઈને લખવામાં આવ્યા હતા. આ ગીતમાં કાન્હાની છેડછાડ અને ગોપીઓની સાથે તેની રાસલીલાનો ઉલ્લેખ દેખાડવામાં આવ્યો છે.  

સુપરહિટ ગીત રાધા કૈસે ન જલેમાં આમિર ખાન જોવા મળ્યા હતા. સરોજ ખાને આ ગીત માટે આમિર ખાનને ડાન્સ શીખવાડ્યો હતો અને એ.આર. રહેમાને મ્યૂઝિક આપ્યું હતું. ગીતના શબ્દો જાવેદ અખ્તરે લખ્યા હતા અને તેને અવાજ આશા ભોંસલે અને ઉદિત નારાયણે આપ્યો હતો. ગીતમાં એક્ટિંગ, શબ્દો, ડાન્સથી લઈને મ્યૂઝિક સુધી મુસલમાનોના હાથમાં હતું.

ફિલ્મ લગાનમાં આમિર ખાન મુખ્ય ભૂમિકામાં હતો અને તેણે ફિલ્મને પ્રોડ્યુસ પણ કરી હતી. આ ગીતમાં તેણે ભગવાન કૃષ્ણના રૂપમાં શાનદાર અભિનય અને ડાન્સ કર્યો હતો. ફિલ્મના ગીતને આજે પણ પસંદ કરવામાં આવે છે.

બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ લગાનને આશરે 25 કરોડના બજેટમાં બનાવવામાં આવી હતી અને તેણે બોક્સ ઓફિસ પર 65.97 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું હતું. આમિર ખાનની ફિલ્મ લગાન બોક્સ ઓફિસ પર સની દેઓલની ફિલ્મ ગદરની સાથે રિલીઝ થઈ હતી. બોક્સ ઓફિસ પર ગદર બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ હતી અને લગાન હિટ રહી હતી.

