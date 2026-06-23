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ગ્રે માર્કેટમાં ધમાકો! આ IPOના GMPએ વટાવી ₹60ની સપાટી, રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 23, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:35 PM IST

IPO News: આ કંપનીનો IPO આજે એટલે કે 23 જૂનના રોજ ખુલી ગયો છે અને 25 જૂન સુધી ખુલ્લો રહેશે. આઈપીઓમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 138 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કંપની ગ્રે માર્કેટમાં સારૂ પ્રદર્શન કરી રહી છે અને 60 રૂપિયાના પ્રિમિયમ પર શેર પહોચી ચુક્યો છે.
 

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IPO News: બીજો IPO બોલી લગાવવા માટે ખુલી ગયો છે. આ Advit Jewelsનો IPO છે. કંપનીનો IPO મંગળવાર, 23 જૂને ખુલ્યો અને 25 જૂન સુધી ખુલ્લો રહેશે. Advit Jewelsનો IPO આજે જ ખુલ્યો છે, અને તેના શેર ગ્રે માર્કેટમાં ભારે પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. Advit Jewelsના શેર હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં 43%થી વધુના વધારા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીના પબ્લિક ઇશ્યૂનું કુલ કદ 165 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે.  

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એડ્વિટ જ્વેલ્સના IPO શેરનો ભાવ 138 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો શેર પ્રીમિયમ 60 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP)ના આધારે, કંપનીના શેર લગભગ 198 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. કંપનીના શેર બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર બુધવાર, 1 જુલાઈના રોજ લિસ્ટ થશે. કંપનીના IPOમાં શેરની ફાળવણી 29 જૂન, 2026ના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.

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સામાન્ય રોકાણકારો એડ્વિટ જ્વેલ્સ IPOમાં ઓછામાં ઓછો 1 લોટ અને વધુમાં વધુ 14 લોટ માટે અરજી કરી શકે છે. દરેક લોટમાં 100 શેર હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારોએ એક લોટ માટે 13800 રૂપિાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. નીતિન ગિલારા, પ્રતિક ગિલારા, વિપુલ ગિલારા અને કૃષ્ણ વર્ધન ગિલારા કંપનીના પ્રમોટર છે. IPO પહેલા, કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો 94.59 ટકા હતો, જે હવે ઘટીને 69.88 ટકા થઈ જશે. IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલી રકમનો ઉપયોગ વધારાની કાર્યકારી મૂડી જરૂરિયાતોને ભંડોળ પૂરું પાડવા અને તેના કેટલાક દેવાની ચુકવણી કરવા માટે કરવામાં આવશે.  

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Advit Jewelsની સ્થાપના 2019માં થઈ હતી. Advit Jewelsએ જયપુર સ્થિત જ્વેલરી કંપની છે, જે હાથથી બનાવેલા સુંદર દાગીનામાં એક્સપર્ટ છે. કંપની રંભજો બ્રાન્ડ નામ હેઠળ કુંદન, પોલ્કી, હીરા અને સ્ટડેડ પીસ વેચે છે. Advit Jewelsના પોર્ટફોલિયોમાં ગળાનો હાર, વીંટી, બંગડીઓ અને કસ્ટમાઇઝ્ડ દાગીનાનો સમાવેશ થાય છે. કંપની 14-કેરેટ અને 18-કેરેટ સોનામાં હીરા અને રંગીન પથ્થરો બનાવે છે. Adwit Jewels મુખ્યત્વે B2B મોડેલ પર કાર્ય કરે છે. કંપની ડીલરો, શોરૂમ અને રિટેલર્સને તેના ઉત્પાદનો સપ્લાય કરે છે.   

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વધુમાં, તે B2C ગ્રાહકોને વિશિષ્ટ અને ઓર્ડર-ટુ-ઓર્ડર ઘરેણાં માટે સેવાઓ પણ પૂરી પાડે છે. નાણાકીય વર્ષ 2025માં, કંપનીના આવકમાં B2B સેગમેન્ટનો ફાળો 81.63 ટકા હતો, જ્યારે B2C સેગમેન્ટનો ફાળો 18.37% હતો. 

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કંપની દેશભરમાં હાજરી ધરાવે છે, જે મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા, ગુજરાત, દિલ્હી, પંજાબ, રાજસ્થાન, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ અને તેલંગાણા સહિત અનેક રાજ્યોમાંથી આવક ઉત્પન્ન કરે છે. 30 એપ્રિલ, 2026 સુધીમાં, કંપની પાસે કુલ 111 કર્મચારીઓ છે.

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Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

TAGS:
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