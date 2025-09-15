તલાટીની પરીક્ષા આપીને પરત ફરતા પરિવારને અકસ્માત નડ્યો, પતિ-પત્ની અને સાળાનું મોત
Accident Nes : પોરબંદર-રાજકોટ હાઈવે પર સર્જાયો ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટનામાં 3 લોકોનાં મોત નિપજ્યા છે. તલાટીની પરીક્ષા આપીને પરત ફરી રહેલા પરિવારને અકસ્માત નડ્યો હતો. કાર ડિવાઈડર સાથે અથડાતાં આ ઘટના બની હતી.
પોરબંદર-રાજકોટ હાઇવે પર ગમખ્વાર અકસ્માત
પોરબંદર કુતિયાણા હાઇવે પર કાર અકસ્માતમાં ત્રણના મોત નિપજ્યા છે. તો એક બાળકીને ઈજા પહોંચી છે. બાળકીને સારવાર માટે ભાવસિંહજી હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ હતી. મૃતકો પોરબંદર છાયાના રહેવાસી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પોરબંદરના છાયાનો રહેવાસી પરિવાર રાજકોટ તલાટીની પરીક્ષા આપવા ગયો હતો. શિક્ષક પતિ તેમના પત્નિ અને સાળાને લઇને રાજકોટથી પરત ફરતા હતા ત્યારે કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો.
આ ઘટનામાં પતિ-પત્ની અને સાળા સહિત ૩ ના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. જ્યારે એક બાળકીને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે.
ઘટનાની જાણ થતા સ્થાનિક લોકોના ટોળા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા.
