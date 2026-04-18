સોશિયલ મીડિયા 'રીલ સ્ટાર'ની કરપીણ હત્યા; શંકાના વમળમાં અંધ પ્રેમીએ લીધો જીવ; આ રીતે થયો ખુલાસો

Sonali Netaji Jadhav: મહારાષ્ટ્રના પંઢરપુરથી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેણે સમગ્ર વિસ્તારને હચમચાવી દીધો છે. સોશિયલ મીડિયા પર ‘રીલ સ્ટાર’ તરીકે જાણીતી બનેલી એક મહિલાની તેના જ પ્રેમીએ નિર્મમ હત્યા કરી નાખી છે. આરોપીએ પહેલા ગળું દબાવીને મહિલાનો જીવ લીધો અને ત્યારબાદ પુરાવા ભૂંસવા માટે મૃતદેહને કેનાલમાં ફેંકી દીધો. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે અને મામલાની ઊંડી તપાસ ચાલુ છે.
 

Updated:Apr 18, 2026, 07:31 PM IST

Sonali Netaji Jadhav: મહારાષ્ટ્રના પંઢરપુરમાં એક ભયાનક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તાર હચમચી ગયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર "રીલ સ્ટાર" તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરનારી એક મહિલાની તેના પ્રેમીએ ક્રૂરતાથી હત્યા કરી હતી. આરોપીએ તેનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી હતી અને પછી પુરાવાનો નાશ કરવા માટે તેના મૃતદેહને નહેરમાં ફેંકી દીધો હતો. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે અને સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે.  

પીડિતાની ઓળખ અને સોશિયલ મીડિયા ફેન ફોલોઈંગ

મૃતકની ઓળખ 34 વર્ષીય સોનાલી નેતાજી જાદવ તરીકે થઈ છે, જે પંઢરપુર તાલુકાના ભોસે ગામની રહેવાસી હતી. સોનાલી ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ પર ખૂબ જ સક્રિય હતી અને રીલ્સ દ્વારા તેણે સ્થાનિક સ્તરે પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી લીધી હતી.

પારિવારિક સ્થિતિ અને પ્રેમ સંબંધ

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સોનાલી તેના પતિથી અલગ થઈને પિયરમાં રહેતી હતી. આ દરમિયાન ગામના જ યુવક તુકારામ ગાવંધરે સાથે તેનો પ્રેમ સંબંધ શરૂ થયો હતો. શરૂઆતમાં બંને વચ્ચે બધું સામાન્ય હતું, પરંતુ સમય જતાં સંબંધોમાં તણાવ અને વિવાદ વધવા લાગ્યો હતો.  

શંકા બની હત્યાનું કારણ

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આરોપી તુકારામને સોનાલી પર શંકા હતી કે તે અન્ય કોઈ વ્યક્તિના સંપર્કમાં પણ છે. આ શંકા ધીરે ધીરે ઝનૂનમાં બદલાઈ ગઈ અને તેણે હત્યાનું કાવતરું ઘડી કાઢ્યું. 6 એપ્રિલના રોજ તેણે સોનાલીને જન્મદિવસની ગિફ્ટ અપાવવાના બહાને ઘરની બહાર બોલાવી અને બાઇક પર પોતાની સાથે લઈ ગયો.

સુમસામ જગ્યાએ હત્યા કરી મૃતદેહનો નિકાલ કર્યો

આરોપીએ સોનાલીને એક સુમસામ જગ્યાએ લઈ ગયો, જ્યાં તેણે ગળું દબાવીને હત્યા કરી નાખી. ત્યારબાદ પુરાવા નાશ કરવા માટે તેણે મૃતદેહને રોપલે વિસ્તારની એક કેનાલમાં ફેંકી દીધો હતો.

ગુમ થયાના અહેવાલથી હત્યાનો ખુલાસો

બે દિવસ સુધી સોનાલીનો કોઈ સંપર્ક ન થતા પરિવારજનોએ કરકંબ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ દરમિયાન રોપલે વિસ્તારની કેનાલમાંથી એક મહિલાનો સડેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી મૃતદેહનો કબજો લીધો અને તપાસ શરૂ કરી. બાદમાં પુષ્ટિ થઈ કે આ મૃતદેહ સોનાલી જાદવનો જ છે.

આરોપીની ધરપકડ અને કબૂલાત

શંકાના આધારે પોલીસે તુકારામ ગાવંધરેને કસ્ટડીમાં લઈ કડક પૂછપરછ કરી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો અને જણાવ્યું કે તેણે ગળું દબાવીને હત્યા કરી હતી અને મૃતદેહને કેનાલમાં ફેંકી દીધો હતો.

વિસ્તારમાં ફફડાટ, પોલીસ તપાસ ચાલુ

પંઢરપુરમાં બનેલી આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે શંકા અને અવિશ્વાસ કેવી રીતે સંબંધોનો ભયાનક અંત લાવી શકે છે. ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને આક્રોશનો માહોલ છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આરોપી સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને આ ગુનામાં અન્ય કોઈ સામેલ છે કે નહીં તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

