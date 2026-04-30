શું વટવામાં ફરઝાનાની આત્મા 35 વર્ષથી ભટકી રહી છે? હિન્દી ફિલ્મ ‘તલાશ’ જેવી ઘટના અમદાવાદમાં બની
Ahmedabad Murder Mystery ઉદય રંજન/અમદાવાદ : કહેવાય છે કે છાપરે ચડીને પોકારે છે. આવો જ એક પાપનો કિસ્સો અમદાવાદના વટવામાંથી સામે આવ્યો છે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વર્ષ ૧૯૯૨માં થયેલા એક એવા હત્યાનો ખુલાસો કર્યો છે જે છેલ્લા ૩૪ વર્ષથી વટવાના એક બંધ મકાનમાં દફન હતો. ભૂતપ્રેત અને વળગાડની વાતો વચ્ચે જે મકાનમાં કોઈ રહેવા તૈયાર નહોતું, ત્યાંથી ૨૦ ફૂટ ઊંડા ખાડામાંથી એક માનવ કંકાલ મળી આવ્યું છે. શું છે આ આખી હત્યાની કહાની અને કેવી રીતે 34 વર્ષ જુના હત્યા કેસનો ખુલાસો અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કેવી રીતે કર્યો, આવો જોઈએ આ અહેવાલમાં.
1992માં થયેલા હત્યાકાંડનું સત્ય ગઈકાલે જમીન ખોદીને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે બહાર કાઢ્યું
જેસીબીથી ખોદકામ, માટીનો ઢગલો, તેના પર સફેદ ચાદર અને તેના પર અલગ અલગ માનવ કંકાલના અવશેષો, લોકોના ટોળે ટોળા... આ વચ્ચે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ કામગીરી કરી રહી છે. આ દ્રશ્ય છે અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં આવેલા કુતુબ નગરના પ્લોટ નંબર 10 ના. જ્યાં આઠ વર્ષથી એક મકાન બંધ હાલતમાં હતું અને આ મકાનને લઈને સ્થાનિકોમાં લોકવાયકા હતી કે આ મકાનમાં જે રહેવા આવે છે તે હેરાન થાય છે અને કોઈને કોઈ કારણથી દુઃખી થતા હોય છે. અહીં કોઈની આત્મા કે ભૂતપ્રેત ફરે છે. આ ભૂતિયા મકાન પાછળનું અસલી રહસ્ય ત્યારે સામે આવ્યું અને ખુલ્યું જ્યારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પીઆઈ એ. પી. જેબલીયાની ટીમને એક બાતમી મળી કે અહીંયા એક મહિલાની લાશ દફનાવેલી છે. એ પણ વર્ષ 1992 માં.
ખાળ કુવાના 20 ફૂટની ઉંડાઈએથી માનવ અવશેષો મળી આવ્યા
આ બાતમી મળતાની સાથે જ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપી અજિત રાજીયાણએ પીઆઇ એ.પી. જેબલીયાને તપાસ કરવાના આદેશ આપ્યા અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે કાયદાકીય પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. જેમાં મેજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં અને મકાન માલિકની મંજૂરી મેળવીને મકાનના નીચેના ભાગે ખોદકામ શરૂ કર્યું હતું. આ ખોદકામ ગઈ તારીખ 29મી ને બુધવારે સવારે શરૂ કર્યું હતું. અંદાજે 12 કલાક સુધી ખોદકામ અને તપાસ શરુ રાખી હતી. જેના અંતે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને ખાળ કુવાના 20 ફૂટની ઉંડાઈએથી માનવ અવશેષો મળી આવ્યા હતા. જેમાં માનવ શરીરના અલગ અલગ ભાગો મળી આવ્યા હતા. ત્યારે આ અવશેષોને એફએસએલમાં પરીક્ષણ માટે હાલ મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ માનવ અવશેષોની માહિતી ભેગી કરી હતી, જેમાં એક હત્યાનો ખુલાસો થયો હતો
ચારેય મળીને મોડી રાત્રે ફરઝાના ઉર્ફે શબનમનું ગળું દબાવી તેને મોતને ઘાટ ઉતારી
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પીઆઈ એ.પી. જેબલીયાને માહિતી મળી હતી તે સાચી સાબિત ઠરી. માનવ કંકાલ મળી આવતા અને વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું કે આ અવશેષો મૂળ ધોળકાની ફરઝાના ઉર્ફે શબનમના છે. વર્ષ ૧૯૯૨ માં ફરઝાનાએ સુરતમાં લગ્ન કર્યા હતા. જ્યાં એક જ વર્ષમાં તેના છૂટાછેડા થયા હતા, અને તે ધોળકા ઘરે પરત ગઈ હતી. પણ ફરઝાના ઉર્ફે શબનમ પોતાની જીવનશૈલીના કારણે ધોળકા પોતાના પરિવાર સાથે રહી ન શકી અને અમદાવાદ ખાતે રહેવા માટે આવી ગઈ હતી. અહીં તે દેહવ્યાપારના ધંધા સાથે જોડાઈ હતી. આ દરમિયાન ફરઝાના ઉર્ફે શબનમનો શમસુદ્દીન નામના શખ્સ સાથે સંર્પક થયો હતો. બંનેએ પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. જોકે, લગ્ન બાદ પણ ફરઝાના દેહવ્યાપારના વ્યવસાયમાં સંકળાયેલી હોવાથી પતિ શમસુદ્દીન કંટાળ્યો હતો. વારં વાર ઈન્કાર કરવા છતાં ફરઝાના ઉર્ફે શબનમ દેહવ્યાપારનો ધંધો છોડી ન રહી હતી. ત્યારે બંને વચ્ચે ત્રણ જ માસમાં તલાક થયા હતા. આમ છતાં ફરઝાના ઉર્ફે શબનમ શમસુદીનને છોડવા તૈયાર ન હતી અને ફરી શમશુદ્દી સાથે ફરઝાના ઉર્ફે શબનમ સંપર્કમાં આવી હતી. ત્યારે જ શમસુદ્દીને ફરઝાના ઉર્ફે શબનમથી છુટકારો મેળવવા માટે તેની હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. જેમાં આરોપી પતિ શમસુદ્દીને તેના ભાઈ ઈકબાલ, મિત્ર અબ્દુલ કરીમ અને શાલિયા બીબી સાથે મળીને ફરઝાનાની હત્યાનો પ્લાન ઘડ્યો. જેના ભાગ રૂપે શમશુદીન અને ફરઝાના ઉર્ફે શબનમ એક રાત્રે શાલિયા બીબીના ઘરે રાત્રે રોકવા ગયા. જ્યારે ફરઝાના ઉર્ફે શબનમ સુઈ રહી હતી ત્યારે આ ચારેય મળીને મોડી રાત્રે ફરઝાના ઉર્ફે શબનમનું ગળું દબાવી તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી હતી.
સાદિયા બીબીના જમાઈએ હત્યા નજરે જોઈ હતી
આ ગુનાને અંજામ એટલી શાતિર રીતે આપવામાં આવ્યો હતો કે, જેમાં હત્યા પહેલા જ વટવાના આ મકાનમાં પહેલેથી જ ખાડો ખોદીને રાખ્યો હતો. તેમાં ફરઝાના ઉર્ફે શબનમના મૃતદેહને દાટી દેવામાં આવ્યો અને ત્યાર બાદ હત્યાને છુપાવવા માટે હત્યા બાદ લાશને ખાળકુવામાં દાટીને ઉપર ચણતર અને પ્લાસ્ટર કરી દેવાયું હતું. ચારેય આરોપીઓ આ ઘટનાને અંજામ આપી રહ્યા હતા, ત્યારે સાદિયા બીબીના જમાઈએ આ ઘટના નજરે જોઈ લીધી હતી, પણ ચારેય આરોપીઓએ તેને જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપી મોઢું બંધ રખાવ્યું હતું.
બે આરોપી હજી પણ જીવિત છે
આજે ૩૪ વર્ષ બાદ આ હત્યા કેસમાં સંડોવાયેલા ચાર આરોપીઓ પૈકી અબ્દુલ કરીમ અને સાલિયા બીબી હયાત નથી અને કુદરતી મોત થયા છે. પરંતુ મુખ્ય આરોપી પતિ શમસુદ્દીન અને તેનો ભાઈ ઈકબાલ હજુ જીવિત છે. જે બંનેની અટકાયત કરીને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે, ત્યારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે હવે આ માનવ અવશેષોને ડીએનએ ટેસ્ટ માટે મોકલ્યા છે. જેને ફરઝાનાના ભાઈ સાથે મેચ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ફરઝાના ઉર્ફે શબનમના ભાઈ જે હાલ ધોળકા ખાતે રહે છે તેના બ્લડ સેમ્પલ મેળવી લીધા છે અને તેના સેમ્પલને પણ એફએસએલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. જે માનવ કંકાલ મળી આવ્યા છે તે માનવ કંકાલ ફરઝાના ઉર્ફે શબનમના છે કે નહિ તે એફએસએલના રિપોર્ટના આધારે જાણી શકાશે. 1992 માં શમસુદ્દીન અને તેના સાગરિતોએ ફરઝાનાની હત્યા કરી લાશ દફનાવી દીધી હતી. અને અવશેષો એફએસએલમાં મોકલ્યા છે અને ડીએનએ રિપોર્ટ બાદ વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
વિસ્તારમાં ફેલાયેલી ભૂતપ્રેતની અફવાનું આખરે સત્ય ખૂલ્યું
ઘટના સ્થળ વિસ્તારમાં થતી ભૂતપ્રેતની વાતો પાછળનું અસલી સત્ય હવે સામે આવ્યું છે. ૩૪ વર્ષ પહેલા દફન થયેલા આ રહસ્યે સાબિત કર્યું છે કે ગુનેગાર ગમે તેટલો શાતિર હોય કુદરતનો ન્યાય ચોક્કસ મળે છે. પણ હજી પણ સવાલ થઈ રહ્યાં છે કે દર શુક્રવારે જે યુવક અગરબત્તી અને દીવો કરવા માટે આવતો હતો એ કોણ હતો? અને જે પરિવારને કોઈ આત્મા હેરાન પરેશાન કરતી હતી અને દેખાઈ રહી હતી એ પરિવાર કોણ છે? ત્યારે બીજી એક ચોંકાવનારી વિગત એ પણ સામે આવી છે કે, ફરઝાના ઉર્ફે શબનમના પરિવાર તરફથી આજ દિન સુધી કોઈ જ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ કેમ ન ધરી? ત્યારે શમસુદ્દી હત્યા પહેલા એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં રહેતો હતો અને ત્યાર બાદ જમાલપુર ખાતે રહેવા માટે આવી ચુક્યો છે. આજે તેની ઉમર 62 વર્ષની છે અને જ્યારે ફરઝાના ઉર્ફે શબનમના સાથે લગ્ન કર્યા હતા ત્યારે ફરઝાના ઉર્ફે શબનમનાની ઉમર 16 થી 17 વર્ષની હતી. શમસુદ્દીન અને તેના ભાઈ ઈકબાલની ધરપકડ બાદ વધુ ચોંકાવનારા રહસ્યો બહાર આવી શકે છે.
