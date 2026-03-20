21 માર્ચથી મેષ સહિત 5 રાશિઓનું ભાગ્ય જોરદાર પલટાશે, બુધ માર્ગી થતા શક્તિમાં થશે વધારો

વૈદિક પંચાંગ મુજબ બુધ 21 માર્ચ શનિવારના રોજ મધરાતે 1.02 કલાકે કુંભ રાશિમાં માર્ગી થશે. કુંભ રાશિમાં બુધની સાથે સાથે મંગળ અને રાહુ પણ છે. હવે આ સંયોગ કઈ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેશે તે ખાસ જાણો. 

Updated:Mar 20, 2026, 09:33 AM IST

ગ્રહોના રાજકુરમાર બુધનું જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ખુબ મહત્વ છે અને શક્તિશાળી ગ્રહોમાં ગણતરી થાય છે. તે વેપાર, બુદ્ધિ, બૌદ્ધિક ક્ષમતા, વાણી, સંવાદ, તર્ક શક્તિ, શિક્ષણ વગેરેના કારક ગ્રહ મનાય છે. બુધ હાલ વક્રી અવસ્થામાં કુંભ રાશિમા છે. જ્યારે 21 માર્ચના રોજ તે આ જ રાશિમાં માર્ગી અવસ્થામાં આવશે. સીધી ચાલમાં ગ્રહનું આવવું એ તેના પાવરમાં વધારો કરનારું રહે છે. બુધની સીધી ચાલ કઈ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે તે ખાસ જાણો. 

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભ થઈ શકે છે કારણ કે બુધ આ રાશિના અગિયારમાં ભાવમાં માર્ગી થશે. મહેનત અને ભાગદોડ વધારશે. પરંતુ તેનો લાભ પણ થશે. પ્રગતિના રસ્તા ખુલશે. ભવિષ્ય માટે કેટલાક નિર્ણયો લઈ શકો ચો. રોકાણ સંલગ્ન લાભ થઈ શકે છે. નવો વેપાર શરૂ થઈ શકે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. અચાનક ધનલાભના યોગ થાય. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના દશમ ભાગમાં બુધ માર્ગી થશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને નોકરીમાં પ્રગતિની સાથે સાથે ધનલાભ થઈ શકે છે. તમારા કાર્યમાં સારું કરી શકશો. આત્મવિશ્વાસમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે. રોકાણ, શેર માર્કેટ કે જમીન સંબંધિત મામલે ધનલાભ થઈ શકે. વેપારમાં નફો થઈ શકે છે. 

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. આ રાશિના નવમાં ભાગમાં બુધ સીધી ચાલ ચલશે. આ રાશિના જાતકોને દરેક ક્ષેત્રમાં અપાર સફળતા મળી શકે. નોકરીમાં નવી તકો મળી શકે. પદોન્નતિ સાથે પગાર વધારો થઈ શકે. યોજનાઓ સફળ નીવડી શકે છે. આધ્યાત્મમાં રૂચિ વધશે. 

કુંભ રાશિ

આ રાશિના જાતકો માટે બુધની સીધી  ચાલ લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે આ રાશિમાં બુધ લગ્ન ભાવમાં માર્ગી  થશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે અને લીધેલા નિર્ણયોથી લાભ થઈ શકે. પરિવારનો સાથ મળશે. જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થશે.   

મીન રાશિ

મીન રાશિના બારમા ભાવમાં બુધ માર્ગી થશે. આ રાશિના જાતકોને ઘણો લાભ થઈ શકે છે. આ સમયગાળામાં તમને ઉન્નતિ, પ્રગતિ અને ભાગ્ય વૃદ્ધિના સંકેત મળી શકે. જેટલી મહેનત કરશો એટલું સારું પરિણામ મળશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

