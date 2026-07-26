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Shukra Gochar: 29 જુલાઈથી પલટાશે કિસ્મત! શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ રાશિઓ પર વરસાવશે ધન અને સફળતા

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 26, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:40 PM IST

Shukra Gochar: 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, શુક્ર ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જે બધી રાશિઓ પર અસર કરશે. આ ગોચર અનેક રાશિઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે શુક્રના આ ગોચરથી કઈ ચાર રાશિઓને ફાયદો થશે.

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Shukra Gochar 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શુક્રનું ગોચર ખૂબ જ ખાસ અને શુભ માનવામાં આવે છે. શુક્ર ગ્રહને સુખ, સંપત્તિ, સુંદરતા, પ્રેમ અને સમૃદ્ધિનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ શુક્ર પોતાની રાશિ અથવા નક્ષત્ર બદલે છે, ત્યારે તે તમામ વ્યક્તિઓની નાણાકીય પરિસ્થિતિ, કારકિર્દી અને જીવનશૈલી પર સીધી અસર કરે છે.  

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પંચાંગ અનુસાર, સંપત્તિ આપનાર શુક્ર, 29 જુલાઈના રોજ સૂર્ય દ્વારા શાસિત ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન અત્યંત શુભ સાબિત થશે અને ચાર ચોક્કસ રાશિઓમાં વૃશ્ચિક, ધન, કુંભ અને મીન માટે નાણાકીય લાભ લાવશે.   

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વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સમય ખૂબ જ અદ્ભુત રહેશે. વ્યવસાયિક લોકોને ઇચ્છિત નફો અને સોદા મળી શકે છે. કાર્યસ્થળમાં પ્રગતિની તકો મળશે અને આવકના સ્ત્રોત મજબૂત થશે.  

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મીન રાશિ: મીન રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કરશે. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે, અને તમને તેમની સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવવાની તક મળશે.  

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કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિના જાતકો માટે, સૂર્યના નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર અત્યંત શુભ રહેશે. તમારી માતા સાથે સમય વિતાવવાથી તમને શાંતિ અને નસીબ મળશે. ઉદ્યોગપતિઓને નફાકારક સોદો મળી શકે છે, જે તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરશે.

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ધન રાશિ: ધન રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ખૂબ જ ફળદાયી રહેશે. વ્યવસાયિક નફામાં વધારો કરવા માટે રચાયેલ નવી વ્યૂહરચનાઓનો સંપૂર્ણ લાભ થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સકારાત્મક સુધારો થશે, અને તમે અટકેલા ભંડોળને પાછું મેળવી શકો છો.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Shukra gochar 2026
venus transit 2026
Lucky zodiac signs Venus transit

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