નરેન્દ્ર, પ્રદીપ, પ્રીતમ, અમિત અને રાહુલના એક જ માંડવે લગ્ન! પાંચ ભાઈઓના એકસાથે લગ્નની ચારેબાજુ ચર્ચા થઈ
Five Groom Marriage In Dehradun : ઉત્તરાખંડમાં લગ્નની અનોખી પરંપરાઓ જોવા મળે છે. દહેજ પ્રથા વિરુદ્ધના આ લગ્નો બહુ પ્રખ્યાત હોય છે. આવામાં દહેરાદૂનના જૌનસાર બાવરમાં એક લગ્નના ખોટા ખર્ચા અટકાવતા સામુહિક લગ્નની અનોખી પરંપરા જોવા મળી. અહી એક જ પરિવારના પાંચ ભાઈઓના એક માંડવે લગ્ન કરાયા. જ્યાં દુલ્હનો સામેથી જાન લઈને સાસરીએ આવી હતી. હાલ દેશભરમાં આ લગ્નની ચર્ચા થઈ રહી છે.
ઉત્તરાખંડના અનોખા લગ્ન
જૌનસરાના બાવરમાં અનોખા સામુહિક લગ્નનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. બાવર જનજાતિ વિસ્તાર પોતાની સમૃદ્ધ પરંપરાઓ અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતને સાચવે છે. હાલ જ્યાં લોકો લગ્નમાં ખોટા ખર્ચા કરે છે, ત્યારે જૌનસરના લગ્ન અનોખી મિસાલ રજૂ કરે છે. ખારસી ગામના મુખિયા દૌલતસિંહ ચૌહાણના પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જયાં પાંચ ભાઈઓના એકસાથે લગ્ન થયા હતા.
દુલ્હન જાન લઈને પહોંચી
દૌલતસિંહના પાંચ પુત્ર નરેન્દ્ર સિંહ, મોહન સિંહના પુત્ર પ્રીતમ સિંહ, અમિત સિહ, પ્રદીપ સિંહ અને સ્વર્ગીય બારુ સિંહના પુત્ર રાહુલ સિંહ તથા દીકરી રાધિકાના લગ્ન આયોજિત કરાયા હતા. આ લગ્ન માટે દુલ્હનો સામેથી જાન લઈને તેમના ઘરે પહોંચી હતી. વાદ્ય યંત્રો સાથે દુલ્હનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
જોજોડા પરંપરા શું છે
સામાન્ય રીતે દુલ્હા લગ્ન કરવા માટે જાન લઈને દુલ્હનના ઘરે જતા હોય છે. ને વિવાહ બાદ દુલ્હનને પોતાના ઘરે લઈ આવે છે. પરંતું જૌનસારના બાવરમાં દુલ્હન જાન લઈને દુલ્હાના ઘરે જાય છે. વિવાહની વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ આગામી દિવસે તેની સાથે ગયેલા 15-20 જાનૈયા પરત ફરે છે. બે દિવસ દુલ્હન પોતાના દુલ્હા સાથે પિયર જાય છે. વિવાહની આ પરંપરાને જૌનસર બાવરમાં જોજોડા કહેવાય છે.
મોંઘવારીમાં જૂની પરંપરા લગ્નનો ખર્ચો બચાવે છે
પરિવારના મુખિયા દૌલતસિંહ ચૌહાણે કહ્યું કે, અમે અમારા પૂર્વજો દ્વારા બનાવાયેલી આ પ્રથાને અનુસરી છે. અમે પ્રયાસ કર્યો કે, એક જ પરિવારના ભાઈઓના સંબંધો એકસાથે ગોઠવાય. આજના મોંઘવારીના જમાનામાં લગ્નનો ખર્ચો જેટલો ઓછો થઈ શકે તેવો અમે પ્રયાસ કર્યો છે. જેમાં અમે સફળ થયા છીએ. દેખાડો કરવાના બદલે સંતાનોના અભ્યાસમાં ખર્ચ કરવાની અમારી સલાહ છે. હું અમારા વિસ્તારના લોકોને અપીલ કરવા માંગુ છું કે, લગ્ન અને અન્ય દેખાડાના ખર્ચા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે. બાળકોના અભ્યાસ પર વધુ ભાર આપવામાં આવે. અમે લગ્નમાં દારૂ જેવા નશાકારક વસ્તુઓ પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો. મોંઘાદાટ કપડા અને દાગીના પર ખર્ચ કરવાનું ટાળ્યું. તો અમે દુલ્હન પક્ષ પર કોઈ ખર્ચો નાંખ્યો, ન તો અમે દુલ્હા પક્ષ પર કોઈ બોજ પાડ્યો.
આવી પરંપરા જીવંત રહેવી જોઈએ, બધાએ અનુસરવી જોઈએ
તો દહેરાદૂનના પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત અધ્યક્ષ મધુ ચૌહાણે કહ્યું કે, હું આ તમામ જોડાને લગ્નની શુભેચ્છા આપું છું. સામુહિક પરિવાર અને સામુહિક લગ્નની પરંપરા સમૃદ્ધ પરંપરા છે. જૌનસાર બાવરની એકતા એક મિસાલરૂપ છે. હું ઈચ્છું છું કે, દેશના અન્ય ભાગ અને સમાજના લોકો પણ આ પ્રકારની પ્રથાને અનુસરે. જેથી દીકરીના પરિવાર પર કોઈ બોજો ન આવે. તેમના પર લગ્નનો ભાર ન આવે.
