ભારતના 5 સૌથી શક્તિશાળી હિંદુ રાજા, જેના નામથી ધ્રુજતા હતા મુઘલ-અંગ્રેજ
5 Most Powerful Hindu kings: ભારતનો ઈતિહાસ માત્ર તારીખો અને યુદ્ધોનો સંગ્રહ નથી, પરંતુ તે સાહસ, સ્વાભિમાન અને અદ્ભુત ઈચ્છાશક્તિની જીવંત કહાની છે. આ ધરતી પર એવા હિંદુ રાજા આવ્યા, જેના નામથી આક્રાંતાઓની ઊંઘ ઉડી જતી હતી. મુઘલ હોય કે વિદેશી તાકાતો, આ રાજાઓએ ક્યારેય ઝુકવાનું પસંદ કર્યું નહીં. પોતાની રણનીતિ, શૌર્ય અને નેતૃત્વથી તેમણે ન માત્ર પોતાના રાજ્યોની રક્ષા કરી, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને અસ્મિતાને પણ સુરક્ષિત રાખી. આજે પણ તેમની વીરતાની કહાનીઓ સાંભળી રૂવાટાં ઉભા થઈ જાય છે. આવો જાણીએ ભારતના તે પાંચ શક્તિશાળી હિંદુ રાજાઓ વિશે, જેણે ઈતિહાસની દિશા બદલી નાખી.
મહારાણા પ્રતાપ
મેવાડના સિસોદિયા વંશમાં જન્મેલા મહારાણા પ્રતાપની ગણના ભારતીય ઈતિહાસના મહાન યૌદ્ધાઓમાં થાય છે. 9 મે 1540ના કુંભલગઢમાં જન્મેલા પ્રતાપ સિંહે મુઘલોની સામે ક્યારેય આત્મસમર્પણ કર્યું નહીં. હલ્દીઘાટીના યુદ્ધમાં સીમિત સંસાધનો છતાં તેમણે અકબરની વિશાળ સેનાને ટક્કર આપી. તેમનું જીવન સ્વાભિમાન, ત્યાગ અને સ્વતંત્રતાનું પ્રતીક બન્યું.
પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ
ચૌહાણ વંશના રાજા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ 12મી સદીના સૌથી પરાક્રમી શાસકોમાં સામેલ હતા. તેમણે મોહમ્મદ ગોરી સામે ઘણા યુદ્ધ લડ્યા અને પ્રારંભિક સંઘર્ષોમાં તેને પરાજિત પણ કર્યો. પૃથ્વીરાજ ન માત્ર વીર યોદ્ધા હતા, પરંતુ ન્યાયપ્રિય શાસક પણ હતા. 'પૃથ્વીરાજ રાસો'માં તેમની વીરતાની ગાથાઓ આજે પણ ભારતીય શૌર્યની ઓળખ માનવામાં આવે છે.
સમુદ્રગુપ્ત
ગુપ્ત વંશના મહાન શાસક સમુદ્રગુપ્તે 335 થી 390 સીઈ સુધી શાસન કર્યું. તેમના વ્યાપક લશ્કરી વિજયોને કારણે તેમને "ભારતના નેપોલિયન" ઉપનામ મળ્યું. તેમણે ઉત્તરથી દક્ષિણ ભારત સુધી વિજય મેળવ્યો અને એક શક્તિશાળી સામ્રાજ્ય સ્થાપિત કર્યું. તેમના યુદ્ધ કૌશલ્યની સાથે, તેઓ કલા, સંગીત અને સંસ્કૃતિના મહાન આશ્રયદાતા પણ હતા.
કૃષ્ણદેવ રાય
1509 થી 1930 સુધી શાસન કરનારા કૃષ્ણદેવ રાયના શાસનકાળ દરમિયાન વિજયનગર સામ્રાજ્ય તેની ટોચ પર હતું. તેઓ એક મહાન યોદ્ધા, કુશળ પ્રશાસક અને વિદ્વાન કવિ હતા. તેમના શાસનમાં વેપાર, કૃષિ, કળા અને સ્થાપત્યનો અભૂતપૂર્વ વિકાસ થયો. હમ્પીના ભવ્ય મંદિર અને સ્થાપત્ય આજે પણ તેમની દૂરદર્શિતા અને સાંસ્કૃતિક પ્રેમનો પૂરાવો આપે છે.
છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ
મરાઠા સામ્રાજ્યના સંસ્થાપક છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ભારતીય ઈતિહાસના સૌથી ચતુર રણનીતિકારોમાં હતા. તેમણે મુઘલ સત્તાને પડકાર ફેંક્યો અને ગુરિલ્લા યુદ્ધની નીતિથી શક્તિશાળી દુશ્મનોને પરાસ્ત કર્યા. તેમનો વહીવટ, નૌસેના અને કિલ્લાબંધી અંગ્રેજો માટે પણ પડકાર બની. શિવાજી મહારાજ સ્વરાજ અને જનકલ્યાણના પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
Trending Photos