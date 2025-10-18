800 વર્ષ બાદ દિવાળી પર બનશે 5 રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોને લીલાલેર, ધનથી છલકાઈ જશે તિજોરી!
Diwali 2025 Rajyog : વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, દિવાળી પર પાંચ દુર્લભ રાજયોગો રચાશે, જે કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે, ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Diwali 2025 Rajyog : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, દર વર્ષે તહેવારો અને ઉજવણી દરમિયાન ચોક્કસ શુભ રાજયોગો રચાય છે. આ દિવાળી પર પણ પાંચ રાજયોગો બનવા જઈ રહ્યા છે. આ વર્ષે આ રાજયોગો 800 વર્ષ પછી રચાઈ રહ્યા છે. આ રાજયોગોનું નામ શુક્રાદિત્ય, હંસ મહાપુરુષ, નીચભંગ રાજયોગ, નવપંચમ રાજયોગ અને કલાત્મક રાજયોગ છે. આ રાજયોગોની અસર બધી રાશિના લોકો પર પડશે. જો કે, ચાર રાશિઓ એવી છે જેમના માટે આ દિવાળી અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
પાંચ રાજયોગોનું નિર્માણ તમારા માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. હંસ રાજયોગ તમારી રાશિના કર્મ ભાવ પર, શુક્રાદિત્ય રાજયોગ લગ્ન ભાવ પર અને કલાત્મક યોગ 12મા ભવ પર રહેશે. તેથી નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને આ સમય દરમિયાન નવી જવાબદારીઓ અને પ્રમોશનની તકો મળી શકે છે. બાકી નાણાકીય બાબતોનો ઉકેલ આવી શકે છે.
મિથુન રાશિ
પાંચ રાજયોગોનું નિર્માણ મિથુન રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં હંસ રાજયોગ બનશે. પાંચમા ભાવમાં શુક્રાદિત્ય રાજયોગ અને ચોથા ભાવમાં કલાત્મક રાજયોગ બનશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને સમયાંતરે અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે વાહન અથવા મિલકત પણ ખરીદી શકો છો.
મકર રાશિ
દિવાળી પર પાંચ રાજયોગોનું નિર્માણ મકર રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. હંસ રાજયોગ તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં બનશે. કલાત્મક યોગ તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં પણ બનશે, જ્યારે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ કર્મ ભાવમાં બનશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. પરિણીત વ્યક્તિઓને બાળકો થવાની સંભાવના છે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
પાંચ રાજયોગોનું નિર્માણ તમારા માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે ગુરુ તમારી રાશિના લગ્ન ભાવમાં હંસ રાજયોગ બનાવી રહ્યો છે. વધુમાં તમારી ગોચર કુંડળીના બીજા ભાવમાં કલાત્મક રાજયોગ બનશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને માન-સન્માન મળશે તેમજ અણધાર્યા નાણાકીય લાભ પણ મળશે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. તમારી કમાણીમાં વધારો થશે, જેનાથી આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. કોઈ મોટો વ્યવસાયિક સોદો નોંધપાત્ર નફો લાવશે. રોકાણ લાભ આપી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
