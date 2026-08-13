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ગુજરાત પર એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય: રાજ્યના આ 5 જિલ્લામાં ભારે વરસાદનો ખતરો, 14 જિલ્લામાં અપાયું યલો એલર્ટ

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:35 AM IST

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની રમત ફરી એકવાર જોર પકડી રહી છે. રાજ્યમાં હવામાન તંત્ર દ્વારા આગામી સમય માટે વરસાદનું મોટું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય પર એકસાથે 5 હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, 13 ઑગસ્ટે પાંચ જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે 14 જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય: રાજ્યભરમાં મેઘાવી માહોલ જામશે1/7

એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય: રાજ્યભરમાં મેઘાવી માહોલ જામશે

રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા 13 ઓગસ્ટે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વર્તમાન સમયમાં ગુજરાત પર એકસાથે પાંચ હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદી વાતાવરણ જામ્યું છે. લો પ્રેશર, મોન્સૂન ટ્રફ, શિયર ઝોન અને બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની સંયુક્ત અસર હેઠળ વિવિધ વિસ્તારોમાં મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં પધરામણી: 130 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો2/7

ઉત્તર ગુજરાતમાં પધરામણી: 130 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો

ઉત્તર ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી છવાયેલા ધાબળિયા અને ઉકળાટભર્યા વાતાવરણ બાદ આજે આખરે મેઘરાજા વરસ્યા હતા. સાંજ સુધીમાં સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મા અને બનાસકાંઠાના વડગામમાં સૌથી વધુ સવા ત્રણ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. આ સિવાય મહેસાણામાં સવા ત્રણ ઈંચ, વડાલી, દાંતીવાડા, સતલાસાણા, વિજયનગર, દાંતા, પોશીના અને ખેરાલુમાં બે ઈંચ સુધી તેમજ પાટણ, અરવલ્લી, ડાંગ, પંચમહાલ અને મહિસાગરમાં એક ઈંચ સુધી વરસાદ પડ્યો હતો. આજે રાજ્યના કુલ 130 તાલુકાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ નોંધાતાં ઉત્તર ગુજરાતમાં સીઝનનો 50 ટકા વરસાદ પૂર્ણ થયો છે.

5 જિલ્લામાં ભારે વરસાદનો ખતરો અને 14 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ3/7

5 જિલ્લામાં ભારે વરસાદનો ખતરો અને 14 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આવતીકાલે દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ અને તાપી–આ 5 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત પંચમહાલ, મહિસાગર, વડોદરા, સુરત, ભરૂચ, નવસારી, વલસાડ, અમરેલી અને ભાવનગર સહિત કુલ 14 જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ અપાયું છે.  

હવામાન વિભાગનું તાત્કાલિક 3 કલાકનું 'નાવકાસ્ટ' (Nowcast) એલર્ટ4/7

હવામાન વિભાગનું તાત્કાલિક 3 કલાકનું 'નાવકાસ્ટ' (Nowcast) એલર્ટ

હવામાન વિભાગે તાત્કાલિક અગમચેતીના ભાગરૂપે આગામી 3 કલાક માટે નાવકાસ્ટ જાહેર કર્યું છે. આ અંતર્ગત અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ અને નર્મદા સહિતના જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ તેમજ દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં પણ હળવો વરસાદ પડી શકે છે.  

બંગાળની ખાડીમાં નવું લો-પ્રેશર: 24 કલાકમાં ડિપ્રેશનમાં ફેરવાશે5/7

બંગાળની ખાડીમાં નવું લો-પ્રેશર: 24 કલાકમાં ડિપ્રેશનમાં ફેરવાશે

હવામાન વૈજ્ઞાનિક એ. કે. દાસના જણાવ્યા મુજબ, હાલ ઉત્તર-પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં એક લો-પ્રેશર સક્રિય છે. આ સાથે બંગાળની ખાડીના ઉત્તર ભાગમાં (પશ્ચિમ બંગાળ અને બાંગ્લાદેશ તટે) એક નવું લો-પ્રેશર બન્યું છે. આગામી 12 કલાકમાં આ સિસ્ટમ મજબૂત બનીને 'વેલ માર્ક્ડ લો પ્રેશર' અને 24 કલાકમાં 'ડિપ્રેશન'માં પરિવર્તિત થઈ ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધશે. ગુજરાત પર આ સિસ્ટમની શું અસર પડશે તેનું હવામાન વિભાગ દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરાઈ રહ્યું છે.  

માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા ચેતવણી6/7

માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા ચેતવણી

ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના તટીય વિસ્તારોમાં સ્ટીપ પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટના કારણે પવનની ગતિ ખૂબ જ વધારે રહેવાની શક્યતા છે. દરિયામાં દક્ષિણ-પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશા તરફથી 15 થી 20 નોટ્સની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, જે વધીને 25 નોટ્સ સુધી પહોંચી શકે છે. દરિયાકાંઠે પવનની ઝડપ 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની અને દરિયો રફ રહેવાની અપેક્ષા હોવાથી માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે.  

વાહનવ્યવહાર પર અસર: 44 માર્ગો ઠપ7/7

વાહનવ્યવહાર પર અસર: 44 માર્ગો ઠપ

ભારે વરસાદ અને હવામાનની અસરને પગલે રાજ્યના વાહનવ્યવહાર પર વિપરીત અસર પડી છે. ગાંધીનગરને જોડતો એક સ્ટેટ હાઈવે અને છોટા ઉદેપુર પાસેનો એક નેશનલ હાઈવે સહિત રાજ્યના 44 માર્ગો હાલ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ થઈ ગયા છે. આવતીકાલે 14 જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ રહ્યા બાદ આગામી એક અઠવાડિયા સુધી કોઈ મોટું એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું નથી.  

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast

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