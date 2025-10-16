Rangoli Designs: દિવાળી પર રંગબેરંગી ફુલોથી બનાવો સરળ રંગોળી, જોઈ લો સુંદર રંગોળી ડિઝાઈન
Flower Rangoli Designs: દિવાળી રોશની, ખુશીઓ અને ઉમંગનો તહેવાર છે. દર વર્ષે દિવાળી પર લોકો પોતાના ઘરને દીવા, લાઈટ્સ અને રંગોળીથી સજાવે છે. તેનાથી ઘરમાં પોઝિટિવ એનર્જી બની રહે છે. આ વર્ષે તમે ઘરમાં કઈ રંગોળી કરવી તેવું વિચારતા હોય તો ચાલો તમને ફુલથી બનતી સુંદર રંગોળીના આઈડિયા આપીએ.
સુગંધી ફુલની રંગોળી
દિવાળીમાં ઘરના આંગણામાં તમે સુંદર અને સુગંધી ફુલનો ઉપયોગ કરી રંગોળી બનાવી શકો છો. આજે તમને કેટલીક ડિઝાઈન દેખાડીએ જેને જોઈને પણ તમે તમારા ઘરે સુંદર રંગોળી બનાવી શકશો.
શ્રી ગણેશની આકૃતિ
જો તમે ઘરના આંગણે શ્રી ગણેશની આકૃતિ બનાવવી હોય તો આ રીતે ફૂલની મદદથી બનાવી શકો છો. આવા ગણપતિ યૂનિક લાગશે અને સરળતાથી બની જશે.
ફુલની રંગોળી
ઘરના ખૂણામાં આ રીતે ફુલની રંગોળી બનાવી શકો છો. તેના માટે ફુલ અને ફુલના પાનનો પણ ઉપયોગ કરવો. તેનાથી રંગબેરંગી રંગોળી બની જશે.
દાદરના ખૂણા પર રંગોળી
ઘરના દરવાજા પાસે દાદર હોય તો દાદરના ખૂણા પર આ રીતે રંગોળી બનાવી શકો છો. તેના માટે ગુલાબના ફુલની પાંદડીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેના માટે બે રંગની પાંદડીની જ જરૂર પડશે.
રાઉન્ડ શેપની રંગોળી
ઘરના મંદિર પાસે આ પ્રકારની રાઉન્ડ શેપની રંગોળી બનાવી શકો છો. આવી રંગોળી કરવા માટે 2 થી 3 પ્રકારના ફુલની પાંદડીની જરૂરી છે.
