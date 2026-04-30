Positive Thinking: દરેક વાતમાં પહેલા નેગેટિવ વિચાર આવે છે ? આ 5 નિયમ અપનાવી લો, મનમાં હંમેશા પોઝિટિવ વિચાર આવશે
Positive Thinking: એવા અનેક લોકો હશે જેઓ પોતાના જ નેગેટિવ વિચારોથી પરેશાન હોય. ઘણા લોકો તો એ વાત જાણતા પણ હોય છે કે જેવું વિચારીએ તેવા બની જઈએ. એટલે કે ખરાબ વિચારો કરનાર વ્યક્તિનો સ્વભાવ પણ ખરાબ થવા લાગે છે. એટલા માટે જ લોકોને એવા ઉપાય વિશે જાણવું હોય છે જેનાથી તે નેગેટિવ વિચારોને પોઝિટિવ કરી શકે.
મગજમાંથી ખરાબ વિચારો હટવા લાગશે
નેગેટિવ માઈન્ડ સેટમાંથી પોઝિટિવ માઈન્ડ સેટમાં આવવું હોય તો વધારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. જીવનશૈલીમાં આ 5 આદતો અપનાવી લો. આ 5 કામ રોજ કરવા લાગો એટલે મગજમાંથી ખરાબ વિચારો હટવા લાગશે. અને તમે પોતાના વિશે પોઝિટિવ વિચારતાં થઈ જશો.
ઊંઘ પુરી કરો
સૌથી પહેલા શરુઆત કરો રોજ 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ પુરી કરવાથી. મોડી રાત સુધી જાગી રીલ્સ જોઈ અને સ્ટ્રેસ વધારવાને બદલે સૂવાની 1 કલાક પહેલાથી ફોનને પોતાનાથી દુર રાખી અને સુઈ જવું. આજના સમયમાં આપણો મોટાભાગનો સમય રીલ્સ જોવામાં પસાર થઈ જાય છે. બાકીનો સમય ચિંતામાં પસાર થાય છે.
સવારે જાગીને 1 કલાક ફોનથી દુર રહો
રાત્રે સૂતા પહેલા જે કામ કરવાનું છે તે જ કામ સવારે જાગીને કરવાનું છે. સવારે જાગીને બેડમાંથી ઊભા થયા વિના જ ઘણા લોકો ફોનમાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે અને પછી જે કામ ફોન સાથે થઈ શકતા હોય તે બધા કામ ફોન સાથે રાખીને કરે છે. આવું કરવું નહીં. સવારે જાગીને ઓછામાં ઓછી 1 કલાક ફોનથી દુર રહો. તમે અનુભવશો કે તમારી પાસે ઘણો સમય પોતાના માટે બચશે.
કસરત કે મેડીટેશન કરો
જે સમય બચે તેનો ઉપયોગ ખોટા વિચારો કરવામાં ન કરો. સવારે 10 મિનિટ મેડિટેશન કરો, 15 થી 20 મિનિટ ઘરમાં થઈ શકે તેવી હળવી કસરતો કરો. ત્યારપછી પરિવાર સાથે ચા-નાસ્તો કરો. આ સમયમાં તમારા મનમાં એક પણ ખરાબ વિચાર નહીં આવે.
પોતાની જાતને વ્યસ્ત રાખો
દિવસ દરમિયાન જ્યારે પણ તમે ફ્રી પડો અને તમારા મનમાં નેગેટિવ વિચારો શરુ થાય કે તુરંત એલર્ટ થઈ જાવ અને પોતાની જાતને કોઈને કોઈ કામમાં બીઝી કરી લો. જ્યારે પણ ફ્રી પડો અને નેગેટિવ વિચારો કરો ત્યારે માઈન્ડને કોઈ પ્રવૃત્તિમાં ડાયવર્ટ કરો.
રોજ 1 પેજ લખવાની ટેવ પાડો
આ સૌથી અસરકારક ઉપાય છે. દિવસમાં એક સમય એવો રાખો જ્યારે તમે પેન અને બુક લઈને બેસો અને મનમાં આવતા સારા-ખરાબ દરેક વિચારને લખો. બુકમાં લખેલી વાતોને વાંચો. તમે ધીરે ધીરે સમજવા લાગશો કે તમે કેટલું નેગેટિવ વિચારો છો. રોજ લખતાં રહેશો એટલે ધીરેધીરે નેગેટિવ વાતો ઓછી થવા લાગશે અને પોઝિટિવ વાતો વધારે લખાશે.
