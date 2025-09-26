Bone Health: રોજબરોજની એવી વસ્તુઓ જેને ખાવાથી હાડકાં થઈ જાય અંદરથી પોલા
Bone Health: જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ હાડકા નબળા થાય તે સામાન્ય વાત છે પરંતુ ઘણી વખત અનહેલ્ધી ખોરાક વધારે પ્રમાણમાં નિયમિત લેવામાં આવે તો તેનાથી પણ હાડકા કમજોર થઈ જાય છે. હાડકા મજબૂત રહે તે માટે ડાયટ પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ અને ખાસ તો અનહેલ્ધી વસ્તુઓનું સેવન કરવાનું ટાળવું જોઈએ આવી વસ્તુ હાડકાને નબળા કરે છે.
સોફ્ટ ડ્રિંક
સોફ્ટ ડ્રિંક પીવાની મજા આવે છે અને લોકો અલગ અલગ વસ્તુ સાથે સોફ્ટ ડ્રિંક પિતા પણ હોય છે. પરંતુ તેમાં ફોસ્ફોરિક એસિડ હોય છે જે શરીરમાં રહેલા કેલ્શિયમનું બેલેન્સ ખરાબ કરે છે. ત્યાર પછી હાડકામાંથી કેલ્શિયમ ખેંચવાની શરૂઆત થઈ જાય છે અને હાડકા નબળા પડી જાય છે.
વધારે પ્રમાણમાં ખાંડ
વધારે પ્રમાણમાં ખાંડ પણ હાડકા માટે સારી નથી. રિફાઇન્ડ સુગર શરીરમાં કેલ્શિયમ એબ્સોર્શન રોકે છે. ડાયટમાં વધારે પ્રમાણમાં મીઠી વસ્તુ એડ કરવાથી હાડકાને જરૂરી પોષણ મળતું નથી. ક્યારેક મીઠી વસ્તુ ખાવી નોર્મલ છે પરંતુ રોજ વધારે પ્રમાણમાં મીઠાઈ ખાવી હાડકા માટે નુકસાનકારક છે.
દારૂ
દારૂ હાડકા માટે અત્યંત નુકસાનકારક છે. દારૂ કેલ્શિયમના એબ્સોર્શન, વિટામિન ડી અને મેટાબોલિઝમને ખરાબ કરે છે. જે લોકો લાંબા સમય સુધી નિયમિત દારૂ પીવે છે તેમના હાડકા નબળા થઈ જાય છે.
મીઠું
ખાંડની જેમ મીઠું પણ હાડકા માટે સારું નથી. વધારે મીઠું લેવાથી કેલ્શિયમ પેશાબના રસ્તે બહાર નીકળવા લાગે છે. આ સિવાય વધારે પ્રમાણમાં મીઠું આવે તેવી ચીપ્સ, પાપડ, પ્રોસેસ ફૂડ ખાવાથી પણ હાડકાને નુકસાન થઈ શકે છે..
રિફાઇન્ડ કાર્બ
વાઈટ બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને પેકેટમાં મળતા નાસ્તા જેમાં રિફાઇન્ડ કાર્બ હોય છે તે પણ હાડકા માટે હાનિકારક છે. આવી વસ્તુઓમાં પોષણ હોતું નથી તેનું સેવન કરવાથી બ્લડ શુગર ઝડપથી વધી જાય છે.
કેફીન
વધારે પ્રમાણમાં કોફી, ચા અને એનર્જી ડ્રીંક પીવાથી પણ હાડકા નબળા પડી જાય છે. કેફીન લેવાથી કેલ્શિયમ પર અસર પડે છે. જે લોકો વધારે પ્રમાણમાં કેફિન લેતા હોય છે તેમની બોન હેલ્થ ધીરે ધીરે ખરાબ થવા લાગે છે
