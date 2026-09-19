/84 દિવસ સુધી આ 3 રાશિઓ પર રહેશે શનિની પરીક્ષા, વારંવાર આવશે મુશ્કેલીઓ !

Shani Rashifal: શનિ હાલમાં મીન રાશિમાં વક્રી છે. તે 84 દિવસ સુધી તેની અનિયમિત ગતિ ચાલુ રાખશે. આ સમય દરમિયાન, શનિ આ 3 રાશિઓ પર વારંવાર પરીક્ષા લેશે. જાણો આ રાશિઓ કઈ છે.
Shani Rashifal: વૈદિક જ્યોતિષમાં શનિને ગ્રહોનો ન્યાયાધીશ કહેવામાં આવે છે. શનિ કર્મ અનુસાર પરિણામો આપે છે અને સમયાંતરે તેની હાજરીનો અહેસાસ કરાવે છે. જ્યારે પણ શનિ પોતાનો માર્ગ બદલે છે, ત્યારે તેની અસર નોંધપાત્ર હોય છે. હાલમાં, શનિ વક્રી ગતિમાં છે, એટલે કે તે ઉંધી દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે પણ શનિ આ સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તે વ્યક્તિના ભૂતકાળના મુદ્દાઓને પ્રકાશિત કરે છે.
કર્મના દાતા અને ન્યાયના દેવતા તરીકે ઓળખાતા શનિ 84 દિવસ સુધી આ માર્ગમાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન મીન, કર્ક અને સિંહ રાશિના લોકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. આ રાશિના જાતકોએ કઈ બાબતોમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ.
સિંહ રાશિ: શનિ વક્રી દરમિયાન સિંહ રાશિના જાતકોને તેમની નોકરી અને વ્યવસાયમાં નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી, થોડી ધીરજ રાખો. તમારી સતત મહેનતનું પરિણામ ન આવી શકે, પરંતુ વસ્તુઓ તમારી ઈચ્છા મુજબ થશે. ત્યાં સુધી, ધીરજ રાખો અને તમારા ભાગનું કામ કરવાનું ચાલુ રાખો. આ સમય દરમિયાન ગુસ્સે ભરેલી પ્રતિક્રિયા ટાળો. જો તમે કોઈ નવો વ્યવસાયિક સોદો કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો પહેલા બધું બે વાર તપાસો. નાણાકીય બાબતોમાં ઉતાવળમાં નિર્ણયો ન લો.
મીન રાશિ: વક્રી શનિ મીન રાશિમાં છે. તેથી, મીન રાશિના લોકોએ આગામી 84 દિવસ સુધી સાવધાની સાથે આગળ વધવાની જરૂર છે. આ સમય દરમિયાન કામનું દબાણ નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે. વસ્તુઓ એવી વળાંક લેશે કે નાની વસ્તુઓ પણ મહત્વપૂર્ણ લાગશે. જો તમને કોઈ કાર્યમાં વારંવાર અવરોધોનો સામનો કરવો પડે છે, તો અસ્વસ્થ થવાને બદલે ધીરજ રાખવી બેસ્ટ છે. નોકરી કરતા લોકોએ કોઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળ કરવી કે ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાનું ટાળવું જોઈએ. કૌટુંબિક બાબતોને સમજી-વિચારીને સંભાળો. તમારા શબ્દો પર નિયંત્રણ રાખો. સતત દિનચર્યા જાળવો, અને વિલંબ કરવાનું ટાળો.
કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના જાતકો હાલમાં પડકારજનક સમયનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. આ સમય દરમિયાન તેમણે પોતાના ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. અણધારી રીતે મોટો ખર્ચ થઈ શકે છે. કેટલીક કૌટુંબિક સમસ્યાઓ આવી શકે છે જે થોડી તકલીફનું કારણ બની શકે છે. ઓફિસમાં કામનું દબાણ તેમના મનને વ્યસ્ત રાખશે. દરેકની વાતને હૃદય પર લેવાનું ટાળો. દલીલો ટાળવી શ્રેષ્ઠ છે. પૈસાની બાબતોમાં ઉતાવળમાં લેવાયેલા કોઈપણ નિર્ણયો ટાળો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)