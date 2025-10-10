ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Surya Gochar: આ 3 રાશિઓની લાગશે લોટરી ! સૂર્યનું તુલા રાશિમાં પ્રવેશ લઈને આવશે સારા નસીબ અને કરાવશે નાણાકીય લાભ !

Surya Gochar: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર 17 ઓક્ટોબરથી 16 નવેમ્બર સુધી રહેશે અને તેની અસર આ ત્રણ રાશિઓ માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે.
 

Updated:Oct 10, 2025, 09:45 PM IST

Surya Gochar: સૂર્યને ગ્રહોનો રાજા કહેવામાં આવે છે. આ વખતે, 8 દિવસ પછી સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન થશે. 17 ઓક્ટોબરે બપોરે 1.53 વાગ્યે સૂર્ય તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર 16 નવેમ્બર સુધી બપોરે 1.44 વાગ્યા સુધી રહેશે.

સૂર્યનું તુલા રાશિમાં ગોચર ત્રણ રાશિના લોકો માટે લાભ લાવશે. આ લોકોના ભાગ્યમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવશે, જેનાથી તેમને એવું લાગશે કે તેઓ જીત મેળવી ચૂક્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેઓ તેમના દુશ્મનો પર વિજય મેળવી શકશે, તેઓ જે પણ કાર્ય કરે છે તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશે અને તેમની બધી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થશે.  

વૃષભ: સૂર્ય વૃષભના છઠ્ઠા ઘરમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ ગોચર દરમિયાન, તમારા જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે, જેમ કે કોઈપણ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવામાં સફળતા. તમે તમારા શત્રુઓને હરાવી શકશો અને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી રાહત મેળવી શકશો. કોર્ટ કેસોનો નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનત ફળ આપશે. આ ગોચર તમને સફળતા અપાવશે.  

સિંહ: સૂર્ય સિંહ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે અને તેના ત્રીજા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ સમય તમને આત્મનિરીક્ષણ કરવાની અને તમારી શક્તિઓને ઓળખવાની તક આપશે. ભાઈઓ સાથેના સંબંધો ગંભીર બની શકે છે; વાતચીત દરમિયાન ઘમંડ દર્શાવવાનું ટાળો. લેખન, મીડિયા અને સંદેશાવ્યવહાર સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આ સમય ફાયદાકારક રહેશે. ટૂંકી યાત્રાઓ શુભ રહેશે.  

ધન: સૂર્ય ધનુ રાશિના અગિયારમા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર ઇચ્છાઓની પરિપૂર્ણતા, તેમજ મિત્રો અને સામાજિક સંબંધો સાથે સંકળાયેલું છે. સૂર્યનું આ ગોચર આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોની બધી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરશે. તમે જૂના મિત્રો સાથે ફરી જોડાશો અને સાથ મેળવશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને આવકમાં વધારો થઈ શકે છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

