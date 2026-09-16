/ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી છતાં આ વિસ્તારોમાં હજુય દુષ્કાળના વાદળો! કચ્છના માંડવીમાં 7 ઇંચ, છેલ્લા 24 કલાકમાં 110 તાલુકામાં વરસાદ

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે રાજ્ય માટે રાહત અને ચિંતા બંનેના સમાચાર એકસાથે સામે આવ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 110 તાલુકાઓમાં મેઘમહેર નોંધાઈ છે, જેમાં સૌથી વધુ રૌદ્ર સ્વરૂપ કચ્છના માંડવીમાં જોવા મળ્યું છે. ગુજરાતમાં ચોમાસાના નવા તબક્કા સાથે જ મેઘરાજાએ ફરી એકવાર ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 110 જેટલા તાલુકામાં હળવાથી ભારે વરસાદ નોંધાયો છે.
આ નવા રાઉન્ડમાં સૌથી વધુ અસર કચ્છ જિલ્લામાં જોવા મળી છે, જ્યાં કચ્છના માંડવીમાં સૌથી વધુ 6.97 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. આ ઉપરાંત કચ્છના અબડાસામાં સવા 2 ઈંચ, મુંદ્રામાં પોણા બે ઈંચ તથા નખત્રાણા અને ભુજમાં દોઢ-દોઢ ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે. રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોની વાત કરીએ તો લખપત, ઓખામંડળ, ખાંભા, શિહોર અને ગાંધીધામમાં પણ 1-1 ઈંચ જેટલો નોંધપાત્ર વરસાદ પડતાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે.અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર ક્રમશઃ ઘટે તેવી શક્યતા છે, પરંતુ વર્તમાન સ્થિતિએ સૌરાષ્ટ્રના પંથકમાં ખેડૂતો માટે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયેલા છે.
છેલ્લા ત્રણ દિવસથી થઈ રહેલી મેઘમહેરના કારણે ખેતરોમાં સુકાઈ રહેલા પાકને મોટું નવજીવન મળ્યું છે અને રવિ પાકની આશા અમર થઈ છે, છતાં રાજ્યમાં પાણીનું સંકટ સંપૂર્ણપણે ટળ્યું નથી. સાર્વત્રિક અને બારેમેઘ ખાંગા થાય તેવા વરસાદના અભાવે આ વર્ષે વાવેતરનો કુલ વિસ્તાર પણ ગત સીઝનની સરખામણીએ 1.47 લાખ હેક્ટર જેટલો ઘટ્યો છે. વળી, ચોમાસાની સીઝનનો સરેરાશ 85 ટકા વરસાદ થઈ ચૂક્યો હોવા છતાં રાજ્યના કુલ 206 માંથી માત્ર 23 ડેમ જ સંપૂર્ણ એટલે કે 100 ટકા ભરાયા છે, જે દર્શાવે છે કે ઉનાળા સુધીનો પાણીનો પુરવઠો હજુ પણ જોખમમાં મૂકાઈ શકે છે.
ચોમાસાના આ રાઉન્ડ છતાં રાજ્યમાં વરસાદી આંકડાઓમાં ભારે પ્રાદેશિક અસમાનતા જોવા મળી રહી છે. રાજ્યના 10 જિલ્લાઓ એવા છે જ્યાં હજુ સુધી સીઝનનો 60 ટકાથી પણ ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી કફોડી સ્થિતિ દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદર જિલ્લાની છે, જ્યાં દેવભૂમિ દ્વારકામાં સીઝનનો સૌથી ઓછો માત્ર 11.46 ટકા અને પોરબંદરમાં 25.08 ટકા જ વરસાદ થયો છે. હવામાન વિભાગની આગામી આકાશી આગાહી પર હવે સૌની નજર ટકેલી છે કે જેથી બાકી રહેલા વિસ્તારોમાં પણ સરખો વરસાદ પડે અને જળાશયોના સ્તર સુધરે.
કચ્છના માંડવીમાં સવારે 6થી બપોરના 12 વાગ્યા સુધીમાં જ 7 ઇંચ જેટલો અનરાધાર વરસાદ ખાબક્યો હતો. ધોધમાર વરસાદને કારણે માંડવીની શેરીઓમાં નદીઓની જેમ પાણી વહેતા થયા હતા, જ્યારે સ્થાનિક નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થતાં ખેડૂતોમાં આનંદની લહેર ફરી વળી છે. કચ્છના અન્ય વિસ્તારોની વાત કરીએ તો અબડાસામાં 2.13 ઇંચ અને મુન્દ્રામાં 1.69 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
એક તરફ કચ્છના અમુક ભાગોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ છે, તો બીજી તરફ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હજુ પણ મેઘરાજાની ભારે ખેંચ વર્તાઈ રહી છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધી મોસમનો કુલ 84.74% વરસાદ થયો છે, એટલે કે હજુ 15% ઘટ છે. દેવભૂમિ દ્વારકામાં માત્ર 10.54%, પોરબંદરમાં 24.76% અને જામનગરમાં 36.27% જ વરસાદ નોંધાયો છે. રાજ્યના 42 તાલુકાઓમાં વરસાદની ભારે ખેંચ જોવા મળી રહી છે.
દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને કચ્છ સરહદ પર સર્જાયેલું લો-પ્રેશર હવે દક્ષિણ-પૂર્વ પાકિસ્તાન તરફ ફંટાયું છે. આગામી 24 કલાક દરમિયાન કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. દરિયામાં કરંટ હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.