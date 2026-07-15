/ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! ગુજરાત પર બે સિસ્ટમ સક્રિય; ફૂંકાશે વાવાઝોડા જેવો પવન, રથયાત્રાના દિવસે અમદાવાદમાં પડી શકે છે વરસાદ!

Gujarat Rain Update: ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસાના આગમન બાદ વરસાદની સ્થિતિને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં આગામી એક સપ્તાહ એટલે કે લગભગ 6 થી 7 દિવસ સુધી ભારે વરસાદની શક્યતા નહિવત છે. આ સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં માત્ર છૂટોછવાયો અને હળવો વરસાદ જ જોવા મળી શકે છે. દેશના અનેક ભાગોમાં ચોમાસું ફરી સક્રિય બન્યું છે અને 15 જુલાઈ માટે દેશના 22 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ, ગાજવીજ અને તેજ પવનનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી 6 દિવસો દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ સામાન્ય રીતે 25 થી 30 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેશે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે.
અમદાવાદવાસીઓ માટે ખાસ સમાચાર એ છે કે, ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાના દિવસે શહેરમાં વરસાદી છાંટા પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ આગાહીને પગલે આયોજકો અને ભક્તોમાં ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગે લોકોને ખરાબ હવામાન દરમિયાન અનાવશ્યક મુસાફરી ટાળવા, વીજળીના કડાકા દરમિયાન ખુલ્લા મેદાનમાં ન રહેવા અને હવામાન સંબંધિત સત્તાવાર સૂચનાઓ પર સતત નજર રાખવાની અપીલ કરી છે. ખેડૂતોને પણ પાક અને પશુધનની સુરક્ષા માટે જરૂરી પગલાં લેવા જણાવાયું છે.
દરિયાઈ પટ્ટી પર સ્થિતિ સામાન્ય નથી. આગામી 2 દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. દરિયામાં પવનની ગતિ 50 કિમી પ્રતિ કલાકથી વધુ રહી શકે છે, જે માછીમારો માટે જોખમી બની શકે છે. હવામાન વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, હાલમાં 'મોન્સૂન ટ્રફ' (Monsoon Trough) રાજસ્થાન, ઉત્તરપ્રદેશ અને પૂર્વ ભારતના રાજ્યો પરથી પસાર થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર હાલ ઓછું છે.
વરસાદના આંકડાકીય વિશ્લેષણ પર નજર કરીએ તો રાજ્યમાં અત્યાર સુધીનો કુલ વરસાદ 162.5 મીમી વરસાદ વરસ્યો છે. સામાન્ય રીતે હોવો જોઈતો વરસાદ 209.02 મીમી વરસાદ પડી રહ્યો છે. જ્યારે વરસાદની વર્તમાન ઘટ 22 ટકા જેટલી છે. હાલ રાજ્યમાં સરેરાશ વરસાદની સરખામણીએ 22 ટકા જેટલી ઘટ જોવા મળી રહી છે. આગામી દિવસોમાં વરસાદની ગતિવિધિ કેવી રહે છે, તેના પર હવામાન વિભાગ સતત દેખરેખ રાખી રહ્યું છે.
15 જુલાઈએ 21 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ, ભારે પવન અને વીજળી પડવાની સંભાવના છે. પવનની ગતિ 70થી 75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. બંગાળની ખાડી, પૂર્વી બાંગ્લાદેશ અને મધ્ય પાકિસ્તાન પર ચક્રવાતી પરિભ્રમણ, પશ્ચિમી વિક્ષેપ સાથે, એકંદર હવામાન પ્રણાલીને પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ બિહારથી મણિપુર સુધી વિસ્તરેલી ટ્રફ લાઇન અને બંગાળની ખાડી પરની સિસ્ટમની અસર પૂર્વ ભારતમાં સૌથી વધુ જોવા મળશે.