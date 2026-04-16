ચિંતા છોડો! અંબાલાલે કહ્યું 'ચોમાસું સારું રહેશે'; જાણો ગુજરાતમાં કઇ તારીખે થશે વરસાદનું આગમન?
Ambalal Patel Gujarat Monsoon: ગુજરાતમાં ઉનાળાનો પારો જેમ જેમ વધી રહ્યો છે, તેમ તેમ લોકોના મનમાં એક જ સવાલ ફરી રહ્યો છે કે આ વખતે ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં ચોમાસું કેવું રહેશે? હવામાન વિભાગના નબળા વરસાદની આગાહી વચ્ચે હવે ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી સામે આવી છે. અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે રાહતના સમાચાર આપતા જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં ચોમાસું એકંદરે સારું રહેશે.
ક્યારે અને ક્યાં પહોંચશે ચોમાસું?
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, મે મહિનાના બીજા અઠવાડિયાથી જ ચોમાસાની હિલચાલ શરૂ થઈ જશે. 12 થી 20 મે વચ્ચે ચોમાસું અંદમાન ટાપુઓ પર પહોંચી શકે છે. જો અરબ સાગરમાં સર્જાનાર વાવાઝોડું ભેજ ખેંચી ન જાય, તો ગુજરાતમાં 8 થી 15 જૂન વચ્ચે ચોમાસાનો વિધિવત પ્રારંભ થઈ શકે છે.
શું કહે છે અંબાલાલ પટેલની આગાહી?
હવામાન વિભાગે અલનીનોની અસરને કારણે સામાન્યથી ઓછો વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ અંબાલાલ પટેલનું આકલન કંઈક અલગ છે. તેમના મતે માત્ર અલનીનોને આધારે ચોમાસું નબળું ગણવું વહેલું છે.
ચોમાસાની ખરી ગતિવિધિ ત્યારે સમજાય જ્યારે ગંગા-જમનાના મેદાનો બરાબર તપે. હાલમાં જે ગરમી પડી રહી છે તે જોતા સાનુકૂળ સ્થિતિ બની રહી છે. 26મી એપ્રિલ પછી દેશના ઘણા ભાગોમાં પારો 46 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે, જે ચોમાસા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં કેવો રહેશે વરસાદ?
આ વખતે બંગાળની ખાડી અને અરબ સાગર બંને સક્રિય થવાની શક્યતા છે. 17 મે પછી બંને સાગર સક્રિય થતા એક 'ટ્રફ' બનશે જે સારો વરસાદ લાવશે. અંબાલાલ પટેલના અંદાજ મુજબ ગુજરાતના અલગ-અલગ ભાગોમાં 92% થી 98% સુધી વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ભાગોમાં સારો વરસાદ થશે. નવસારી અને વલસાડ સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં પણ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ રહેવાની સંભાવના છે.
વાવાઝોડાની શક્યતા
મે મહિનામાં દરિયામાં વાવાઝોડું બનવાની પ્રબળ શક્યતા છે. ખાસ કરીને 8 થી 20 જૂન દરમિયાન અરબ સાગર વધુ સક્રિય થશે. જો વાવાઝોડાની સ્થિતિ સાનુકૂળ રહેશે તો ચોમાસું તેના નિર્ધારિત સમયે જ ગુજરાતમાં દસ્તક આપશે.
Trending Photos