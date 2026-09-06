/સૂર્ય ગોચર 2026: કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે સૂર્ય, આ 5 રાશિના જાતકોને કરિયર અને વ્યાપારમાં મળશે મોટો લાભ

Surya Gochar 2026: સૂર્ય 17 સપ્ટેમ્બરે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ બુધની રાશિ છે. સૂર્યના ગોચરની અસર તમામ રાશિઓ પર થશે, પરંતુ પાંચ રાશિઓ એવી છે જેને આ દરમિયાન વિશેષ લાભ થવાનો છે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
ધન રાશિના જાતકોને લાભ મળી શકે છે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળશે. વેપારમાં નવી ડીલ થઈ શકે છે. જમીન, મકાન કે વાહન ખરીદવાનો યોગ છે. પરિવારમાં ખુશી રહેશે. શુભ સમાચાર મળી શકે છે. કામના સિલસિલામાં યાત્રા પણ સંભવ છે.
સિંહ રાશિના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. કામમાં સક્રિયતા રહેશે. નોકરીમાં સારા પરિણામ મળી શકે છે. ઈન્ટરવ્યૂમાં સફળતાનો યોગ છે. વહીવટી કાર્યો પૂરા થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. યાત્રાની તક મળશે. વરિષ્ઠો સાથે સારો સંબંધ બનાવી રાખો.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે સમય અનુકૂળ રહી શકે છે. નોકરીમાં નવી તક મળશે. કામમાં ઓળખાણ વધશે. વ્યાપારના વિસ્તારનો યોગ છે. નવી યોજના શરૂ કરી શકો છો. આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. અંગત સંબંધોમાં સંયમ રાખો. જીવનસાથીની ભાવનાઓનું સન્માન કરો.
સૂર્યનું ગોચર આર્થિક રાહત અપાવી શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. ભાગીદારીમાં લાભનો યોગ છે. પિતાનો સહયોગ મળશે. કામમાં ઓળખ વધી શકે છે. લગ્ન કરવા યોગ્ય લોકોને સારો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. ભાગીદારીમાં સાવધાની રાખો.
મીન રાશિના જાતકોને મહેનતનું ફળ મળશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. બચત વધી શકે છે. કારોબારમાં લાભનો યોગ છે. પિતાનું માર્ગદર્શન મળશે. જીવનસાથીનો સહયોગ રહેશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ રહેશે. સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારનો સંકેત છે. રવિવારે ગોળનું દાન કરવું તમારા માટે શુભ રહેશે.