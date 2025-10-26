ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

પૈસા તૈયાર રાખજો ! આ અઠવાડિયે ચાર મોટી તકો જોઈ રહી છે તમારી રાહ, એકનો તો GMP પહોંચ્યો છે 132 રૂપિયા

IPO News: જો તમને ટાટા કેપિટલ અને એલજી ઇન્ડિયાના IPO પર રોકાણ ન લગાવવાનો અફસોસ છે, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. ભલે આ અઠવાડિયે શેરબજારમાં કોઈ લિસ્ટિંગ નહીં હોય.
 

Updated:Oct 26, 2025, 08:31 PM IST

IPO News: જો તમે ટાટા કેપિટલ અને એલજી ઇન્ડિયાના IPOમાં રોકાણ ન કરી શકવાનો અફસોસ કરી રહ્યા છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. આ અઠવાડિયે શેરબજારમાં કોઈ લિસ્ટિંગ ન હોવા છતાં, કેટલીક કંપનીઓના IPO ખુલવા માટે તૈયાર છે. ચાર નવી કંપનીઓ પ્રાથમિક બજારમાં પ્રવેશી રહી છે, જેમાં ઓર્કલા ઇન્ડિયા સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. આ મુખ્ય IPO ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે.  

1. જયેશ લોજિસ્ટિક્સ IPO: આ IPO 27 નવેમ્બરે ખુલશે. કંપનીનો IPO 29 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર ₹116 થી ₹122 નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 1000 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. જોકે, રિટેલ રોકાણકારોએ એક સાથે બે લોટ પર ઓછામાં ઓછો દાવ લગાવવો પડશે. પરિણામે, રિટેલ રોકાણકારો માટે લઘુત્તમ રોકાણ મૂલ્ય ₹244000 છે. કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં ₹4 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

2- ગેમ ચેન્જર્સ ટેક્સફેબનો IPO: આ IPO 28 નવેમ્બરથી 30 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹96 થી ₹102 ની પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરી છે. 1,200 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ SME સેગમેન્ટ માટે પણ IPO છે. ઇશ્યૂનું કદ ₹54.84 કરોડ છે. કંપનીનો ઇશ્યૂ સંપૂર્ણપણે ફ્રેશ શેર છે. આ IPO માટે GMP ₹0 છે.  

3- સેફક્યુર IPO: આ SME સેગમેન્ટ માટે પણ IPO છે. કંપનીનો IPO કદ ₹30.60 કરોડ છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹102ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. 1,200 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવવામાં આવ્યો છે. ગ્રે માર્કેટમાં IPO ₹0 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.  

4- ઓર્કલા ઇન્ડિયાનો IPO: આ કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં સૌથી મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં ₹132 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જે 18 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. ઓર્કલા ઇન્ડિયાના IPOનું કદ ₹1,667.54 કરોડ છે. કંપનીનો IPO સંપૂર્ણપણે વેચાણ માટે ઓફર પર આધારિત છે. IPO રિટેલ રોકાણકારો માટે 29 ઓક્ટોબરે ખુલશે. રોકાણકારો પાસે 31 ઓક્ટોબર સુધી તેમના દાવ લગાવવાની તક હશે. આ મેઇનબોર્ડ સેગમેન્ટ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹695 થી ₹730 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.  

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

