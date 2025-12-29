જાન્યુઆરીમાં સૂર્ય સહિત 4 ગ્રહો કરશે રાશિ પરિવર્તન, આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ
નવા વર્ષના પહેલા મહિનામાં એટલે કે જાન્યુઆરીમાં બુધ, સૂર્ય, મંગળ સહિત ઘણા ગ્રહો રાશિ પરિવર્તન કરશે, જેના કારણે કેટલીક રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ થશે. તેમના કરિયર અને બિઝનેસમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે.
વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, જાન્યુઆરી 2026માં 4 ગ્રહો રાશિ પરિવર્તન કરવાના છે. સૌ પ્રથમ સૂર્ય 14 જાન્યુઆરીએ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ મંગળ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધ પણ 17 જાન્યુઆરીએ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી મકર રાશિમાં ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. આ ચાર ગ્રહોની ગતિ કેટલીક રાશિઓ માટે સારા નસીબનું કારણ બની શકે છે, જે સંભવિત રીતે કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ તરફ દોરી શકે છે.
તુલા રાશિ
ચાર ગ્રહોનું રાશિ પરિવર્તન તુલા રાશિ માટે સકારાત્મક સાબિત થશે. કારણ કે આ ગોચર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં હશે, તમે આ સમય દરમિયાન ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓનો અનુભવ કરશો. તમે વાહન કે મિલકત પણ ખરીદી શકો છો. તમને પ્રમોશન, પગાર વધારો અથવા કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળવાની તકો પણ મળી શકે છે.
મેષ રાશિ
ચાર ગ્રહોનું ગોચર કારકિર્દી અને વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ મેષ રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ ગોચર તમારી રાશિથી કર્મ ભાવમાં થવાનું છે, આ સમય દરમિયાન તમે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિનો અનુભવ કરશો. નોકરીયાત વ્યક્તિઓને વૃદ્ધિ, બોનસ અથવા પ્રમોશનના સારા સમાચાર મળી શકે છે. વધુમાં ઉદ્યોગપતિઓ માટે આ સમય નવા સોદા, ભાગીદારી અને નફાનો રહેશે.
મકર રાશિ
ચાર ગ્રહોનું રાશિ પરિવર્તન મકર રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ ગોચર તમારી રાશિના લગ્ન ભાવમાં થશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમને માન અને પ્રતિષ્ઠા પણ મળશે. વધુમાં પરિવાર અને મિત્રોના સહયોગથી તમારા પ્રયત્નો વધુ ફળદાયી સાબિત થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos