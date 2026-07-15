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ગુજરાતમાં હવે ભૂક્કા બોલાવશે વરસાદ ! એકસાથે 4 પાવરફુલ સિસ્ટમ થઈ એક્ટિવ

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 15, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:05 PM IST

ગુજરાતમાં ચોમાસાના બીજા રાઉન્ડની અસર હવે સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સુધી સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. હાલમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોનસૂન ટ્રફ સહિત ચાર વેધર સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે.

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ગુજરાતમાં ચોમાસાની બીજી ઇનિંગ્સે જોર પકડ્યું છે. રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને આગામી સપ્તાહ દરમિયાન પણ વરસાદનું જોર યથાવત રહેવાની શક્યતા છે.   

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હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ સુધી રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. કેટલાક જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે ભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે.

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હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ હાલ રાજ્યમાં એકસાથે ચાર શક્તિશાળી વેધર સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે. લો-પ્રેશર સિસ્ટમ, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોનસૂન ટ્રફ એક્ટિવ થતાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે.  

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અમદાવાદમાં રથયાત્રાના દિવસે એટલે કે 16 જુલાઈના રોજ ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આકાશ મોટાભાગે વાદળછાયું રહેવાની અને કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા ઝાપટાં પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.  

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રાજકોટ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ મેઘરાજાએ ધીમીધારે એન્ટ્રી કરી છે. વરસાદના કારણે શહેરના કેટલાક મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. બીજી તરફ ખેડા જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદને કારણે અમદાવાદ-નડિયાદ નેશનલ હાઈવે-48 પર વિઝિબિલિટી ઘટી જતાં વાહનચાલકોને ધીમી ગતિએ વાહન ચલાવવાની ફરજ પડી હતી.

TAGS:
Gujarat Weather
gujarat rain

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