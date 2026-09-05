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આજથી શરૂ થઈ ફ્રી LPG સિલિન્ડર યોજના, વર્ષે 3 ગેસના બાટલા મફત, જાણો કોને મળશે લાભ

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 05, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:23 PM IST

Free LPG Cylinder Scheme : ફ્રી LPG સિલિન્ડર યોજના માટે 5 સપ્ટેમ્બરથી અરજીઓ શરૂ થઈ છે. ₹3,000ની વાર્ષિક સહાય માટે કોણ પાત્ર છે અને કેવી રીતે અરજી કરવી તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

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Free LPG Cylinder Scheme : LPG ગ્રાહકો માટે એક મોટા સમાચાર છે. ગોવા સરકાર રાજ્યમાં પાત્ર લાભાર્થીઓને વાર્ષિક ત્રણ LPG સિલિન્ડર ખરીદવા માટે ₹3,000ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડશે. આ રકમ સીધી લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.   

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સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ યોજના લાભાર્થીઓને દર વર્ષે ત્રણ સિલિન્ડરનો ખર્ચ આવરી લેવામાં મદદ કરશે. યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે પાત્ર વ્યક્તિઓએ અરજી કરવી પડશે અને જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા પડશે.   

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આ માટેની નોંધણી પ્રક્રિયા 5 સપ્ટેમ્બર, 2026થી શરૂ થઈ રહી છે. પંચાયત કચેરીઓ અને ધારાસભ્યોના કાર્યાલયોમાં અરજી ફોર્મ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં ₹3,000ની રકમનું વિતરણ 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે.   

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નોંધનીય છે કે આ યોજના 2022ની રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન આપવામાં આવેલા વચનનો એક ભાગ છે. તે સમયે, ગોવાની ભાજપ સરકારે જનતાને ખાતરી આપી હતી કે તે વાર્ષિક ત્રણ મફત LPG સિલિન્ડર આપશે.  

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યોજનાનો લાભ લેવા માટે પાત્ર ગોવાના રહેવાસીઓએ અરજી ફોર્મ ભરવા અને ચોક્કસ દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા પડશે. અરજદારોએ તેમની બેંક પાસબુક, આધાર કાર્ડ અને મતદાર ઓળખપત્રની નકલો આપવી પડશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, મફત LPG સિલિન્ડર સીધા ઘરે પહોંચાડવાને બદલે સરકાર તેની ખરીદી માટે ₹3,000 સીધી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડશે.  

TAGS:
LPG cylinders free
LPG Cylinders

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