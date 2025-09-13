ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

8મા પગાર પંચથી લઈને DA સુધી... દિવાળી પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 2 મોટી ભેટ!

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની રચનાની રાહ હવે પૂરી થવા જઈ રહી છે. એવા પણ અહેવાલો છે કે કેન્દ્ર સરકાર દિવાળી પહેલા DAમાં વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે. આ બંને જાહેરાતો ઓક્ટોબર મહિનામાં થવાની ધારણા છે.

Updated:Sep 13, 2025, 05:22 PM IST

8th Pay Commission: જો બધું બરાબર રહ્યું તો, દિવાળી પહેલા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 2 મોટી ભેટ મળી શકે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 8મા પગાર પંચની રચનાની રાહ સમાપ્ત થવાની છે. એવા પણ અહેવાલો છે કે કેન્દ્ર સરકાર દિવાળી પહેલા DAમાં વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે.

આ બંને જાહેરાતો ઓક્ટોબર મહિનામાં થવાની ધારણા છે. જો આવું થાય છે, તો તેનો ફાયદો લગભગ 1.2 કરોડ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત કર્મચારીઓને થશે.

હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 55 ટકા DA અથવા મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, વર્ષના બીજા ભાગમાં ત્રણ ટકાનો વધારો થવાની સંભાવના છે. તમને જણાવી દઈએ કે સાતમા પગાર પંચની ભલામણો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર વર્ષના બે ભાગમાં જાન્યુઆરીથી જૂન અને જુલાઈથી ડિસેમ્બરમાં DAમાં વધારાની જાહેરાત કરે છે. સામાન્ય રીતે તેની જાહેરાત ફેબ્રુઆરી અથવા માર્ચ અને સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં કરવામાં આવે છે.

તમને જણાવી દઈએ કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચના અપડેટની રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકારે જાન્યુઆરીમાં તેની જાહેરાત કરી હતી પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈ અપડેટ આવ્યું નથી. હવે એવું માનવામાં આવે છે કે ઓક્ટોબરમાં દિવાળી પહેલા કમિશનની રચના સહિત અન્ય મુદ્દાઓ પર નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવી શકે છે.

આઠમા પગાર પંચની રચના અંગે સરકાર પર ચારે બાજુથી દબાણમાં છે. તાજેતરમાં, મુખ્ય રેલ્વે કર્મચારી સંગઠનોએ પગાર પંચની રચના અંગે નોટિફિકેશન બહાર પાડવાની માંગ કરી છે.

ઓલ ઈન્ડિયા રેલ્વે એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIRF) એ ચેતવણી આપી છે કે પગાર પંચની રચનાની માંગણી સાથે 19 સપ્ટેમ્બરે દેશવ્યાપી પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે સાતમા પગાર પંચનો કાર્યકાળ ડિસેમ્બર 2025માં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે.

