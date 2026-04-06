20 એપ્રિલથી શરૂ થશે સારા દિવસો, ગુરુની ચાલમાં ફેરફારથી 5 રાશિને થશે લાભ, જાણો
Guru Gochar: એપ્રિલ મહિનો ફરી એકવાર ગ્રહોની ચાલમાં પરિવર્તનનો સામનો કરી રહ્યો છે. આ વખતે, તે ગુરુને લગતો છે, જેને જ્યોતિષમાં જ્ઞાન, ભાગ્ય અને વિસ્તરણનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે ગુરુ પોતાની સ્થિતિ બદલે છે, ત્યારે તે કારકિર્દી, સંપત્તિ અને વિચારસરણીને સીધી અસર કરે છે.
Guru Gochar: જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, ગુરુ 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સાંજે 4:43 વાગ્યે પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. નોંધપાત્ર રીતે, પુનર્વસુ નક્ષત્ર ગુરુ દ્વારા જ શાસિત છે. તેથી, આને ગુરુનો પોતાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ માનવામાં આવે છે, જે તેના પ્રભાવને થોડો મજબૂત બનાવે છે. આ પરિવર્તન પછી, ઘણા લોકો માટે ધીમે ધીમે વસ્તુઓમાં સુધારો થઈ શકે છે. ફેરફારો અનુભવી શકાય છે, ખાસ કરીને કામ, પૈસા અને તકોના મામલામાં.
તુલા રાશિ: આ સમય તુલા રાશિના લોકો માટે સ્થિરતા લાવી શકે છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે, અને નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે, અને નવી ભાગીદારી ફાયદાકારક બની શકે છે. પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાથી ખુશી મળશે.
મિથુન રાશિ: આ સમય મિથુન રાશિના લોકો માટે નવી તકો લાવી શકે છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે, અને આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. અભ્યાસ કરનારાઓ માટે પણ આ સારો સમય છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતાનો સંકેત છે. સંબંધોમાં પણ સુધારો થશે.
મેષ રાશિ: મેષ રાશિના લોકો આ સમય દરમિયાન રાહત અનુભવી શકે છે. ભૂતકાળની સમસ્યાઓ ધીમે ધીમે ઓછી થશે. દેવા સંબંધિત સમસ્યાઓમાં પણ સુધારો થવાના સંકેતો છે. કામ પર નવી જવાબદારીઓ ઉભી થઈ શકે છે, જેનાથી પ્રગતિની તકો મળશે. આત્મવિશ્વાસ ઊંચો રહેશે, અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક રાશિ: આ સમય કર્ક રાશિના લોકો માટે સારા નસીબનો સમયગાળો રહેશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિની તકો ઉભી થશે, અને સખત મહેનત ફળ આપશે. પરિવારમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે. રોકાણ નફો આપી શકે છે, અને જૂના વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે.
ધન રાશિ: આ ગોચર ધનુ રાશિ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિની તકો શક્ય છે. વિદેશ સંબંધિત પ્રયાસોમાં પણ સફળતાનો સંકેત છે. પરિવારમાં શાંતિ રહેશે, અને તમારી માનસિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
