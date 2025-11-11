ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ડિસેમ્બરથી જુલાઈ 2026 સુધી આ 5 રાશિનો રહેશે ગોલ્ડન ટાઈમ, કર્મના દાતા થવાના છે માર્ગી !

Shani Margi: આ વર્ષે નવેમ્બરમાં શનિ મીન રાશિમાં સીધુ ભ્રમણ કરશે. હાલમાં, તે વક્રી છે. આમ, 28 નવેમ્બરે શનિ મીન રાશિમાં સીધી ભ્રમણ કરશે. તે આવતા વર્ષે જુલાઈ 2026 સુધી આ સ્થિતિમાં રહેશે.
 

Shani Margi: તમને જણાવી દઈએ કે શનિને કર્મના દાતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શનિ લોકોને તેમના કાર્યો અને શિસ્ત અનુસાર પરિણામ આપે છે. શનિની સીધી ગતિ હાલમાં તે રાશિઓને લાભ કરશે જે લાંબા સમયથી કામમાં વિલંબ, વિક્ષેપો અને વિલંબનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. પરિણામે, આ લોકોની સમસ્યાઓ ઓછી થશે.   

2026 વર્ષના 6 મહિના કેટલીક રાશિઓ માટે રાહત લાવશે. વ્યાવસાયિક જીવનની પ્રગતિ, સફળતા અને સંબંધોમાં સુધારો થશે.   

વૃશ્ચિક: આ રાશિના જાતકો તેમના અંગત જીવનમાં નોંધપાત્ર વિકાસનો અનુભવ કરશે. તમારા અને તમારા જીવનસાથી વચ્ચે મતભેદો સમાપ્ત થશે, અને સારી કેમિસ્ટ્રી બનશે.  

વૃષભ: આ રાશિનું લાંબા સમયથી પ્રિય સ્વપ્ન સાકાર થતું દેખાય છે. તમને નોંધપાત્ર લાભ થવાની શક્યતા છે. તમે પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત અને પ્રભાવશાળી બનશો. તમને તમારી કારકિર્દીમાં સુરક્ષા અને ટેકો બંને મળી રહ્યા છે.  

મકર: આ રાશિના જાતકોને આ સમય દરમિયાન વ્યાવસાયિક લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારા વિરોધીઓ નબળા પડી જશે, જેનાથી તમે આગળ વધી શકશો. તમારા અંગત જીવનમાં સારી તકો ઉભરી રહી છે.  

કર્ક: આ રાશિના જાતકોએ વધુ સારી બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર પડશે. તમને સ્પષ્ટ પરિણામો દેખાવા લાગશે. આ સમય દરમિયાન તમારા જ્ઞાનમાં વધારો અને તમારી સ્પષ્ટતામાં સુધારો થશે. તમારી જીવનશૈલીમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે.  

કન્યા: આ રાશિના જાતકો માટે, શનિની સીધી ગતિ તેમના પક્ષમાં રહેશે. તમને કામ અને વ્યક્તિગત જીવન બંનેમાં સત્તા મળશે. જો તમે સતત સખત મહેનત કરશો, તો તમને વ્યવસાયમાં પણ નોંધપાત્ર લાભ થવાની શક્યતા છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

