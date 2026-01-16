18 જાન્યુઆરીથી આ રાશિના જાતકોનું ચમકશે નસીબ, બનશે યુતિ દ્રષ્ટિ યોગ, મૌની અમાવસ્યા રહેશે ફાયદાકારક
Yuti Drishti Yog: મૌની અમાવસ્યા 2026ના રોજ, બુધ અને મંગળ દ્રષ્ટિ યોગ નામની યુતિ બનાવી રહ્યા છે, જે ઘણી રાશિઓ માટે શુભ પરિણામો લાવશે. ચાલો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
Yuti Drishti Yog: મૌની અમાવસ્યાએ વર્ષ 2026નો પહેલો અમાવસ્યા છે, જે 18 જાન્યુઆરીએ ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે લોકો નદીઓ અને તળાવોમાં સ્નાન કરે છે અને ગરીબોને તેમની ઇચ્છા મુજબ દાન કરે છે. જ્યોતિષીઓના મતે, આ વર્ષની મૌની અમાવસ્યા ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે કારણ કે આ દિવસે બુધ અને મંગળ સામસામે આવી રહ્યા છે, જેના ગોચરથી દ્રષ્ટિ રાજયોગ સર્જાય છે.
અમાવસ્યાના દિવસે, બુધ અને મંગળ એકબીજાથી 0 ડિગ્રી પર સ્થિત થશે, જેનાથી યુતિ દ્રષ્ટિ યોગ બનશે, જે ઘણી રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
મિથુન રાશિ: મૌની અમાવસ્યા પર યુતિ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ મિથુન રાશિ માટે અનુકૂળ રહેશે. 18 જાન્યુઆરી, 2026 પછીનો સમયગાળો નોકરી કરતા લોકો માટે મુસાફરી કરતા ફાયદાકારક રહેશે. પરિણીત વ્યક્તિઓને પહેલાની સરખામણીમાં તેમના સુખ-સુવિધાઓમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. નવી નોકરી શોધી રહેલા લોકો પાસે એક મહાન તક હશે. સંબંધોને પ્રાથમિકતા આપવાથી પરિણીત વ્યક્તિઓને ફાયદો થશે. વધુમાં, ઘરનું વાતાવરણ સામાન્ય થઈ જશે.
કુંભ રાશિ: મૌની અમાવસ્યા પછી કુંભ રાશિના લોકો તેમના તમામ પ્રયાસોમાં સારા નસીબનો અનુભવ કરશે. વ્યવસાયિકોને સતત મળતી નવી તકોમાં સંતોષ મળશે. યુવાનો ભવિષ્ય માટે નોંધપાત્ર રકમ બચાવવામાં સફળ થશે. સંબંધોની વાત કરીએ તો, તમે દૂરના મિત્રો સાથે વધુ સમય વિતાવશો. રોગપ્રતિકારક શક્તિ પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત રહેશે, જેના કારણે વૃદ્ધ લોકો સારું અનુભવશે.
ધન રાશિ: મૌની અમાવસ્યા પર યુતિ દ્રષ્ટિ યોગની રચના ધન રાશિ માટે માત્ર ખરાબ જ નહીં, પણ ખૂબ જ સારી પણ રહેશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળશે. નવા સોદાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાથી વ્યવસાયિકોને આર્થિક લાભ થશે. વધુમાં, તેમને પ્રિયજનો સાથે વધુ સમય વિતાવવાની તક મળશે, જેનાથી તેમની માનસિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
