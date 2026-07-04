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  • /7 જુલાઈથી, આ 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં મોટા ફેરફારો થશે, અને નસીબ તેમના પક્ષમાં રહેશે.

7 જુલાઈથી, આ 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં મોટા ફેરફારો થશે, અને નસીબ તેમના પક્ષમાં રહેશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 04, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:41 PM IST

Mercury Transit In Gemini: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં બુધનું વિશેષ સ્થાન છે. 7 જુલાઈએ બુધ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધનો મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કેટલીક રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ આપી શકે છે. આ રાશિઓ ભાગ્યશાળી રહેશે.

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 7 જુલાઈએ બુધ પોતાની રાશિ બદલવાનો છે. આ દિવસે બુધ વૃષભ રાશિમાંથી મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે બુધના રાશિ પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ થશે, તો અન્ય લોકોએ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.

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મિથુન રાશિ: બુધ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. બુધનો મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ હોઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારા દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મળશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં તમારો સમય સારો રહેશે. આર્થિક લાભની શક્યતાઓ રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન પણ મધુર બનશે. બુધ તમારી વાણીને પણ મધુર બનાવશે, જેનાથી અન્ય લોકો સાથેના તમારા સંબંધો પણ મધુર બનશે.

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મેષ રાશિ: મેષ રાશિમાં બુધનો પ્રવેશ મેષ રાશિ માટે શુભ રહેશે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફો શક્ય બનશે. પરિવાર અને મિત્રો સાથેના સંબંધો મધુર બનશે. 7 જુલાઈથી તમે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કરી શકો છો. તમારા લગ્નજીવનમાં મીઠાશ આવશે. બુધના શુભ પ્રભાવથી, તમે તમારા શબ્દોથી લોકોના દિલ જીતી શકશો. લોકો તમારા શબ્દોથી ખૂબ પ્રભાવિત થશે.  

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કન્યા રાશિ: 7 જુલાઈથી કન્યા રાશિના લોકો માટે સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. જીવનમાં મોટા ફેરફારો થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં લાભની શક્યતાઓ રહેશે. તમારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. આ સમય દરમિયાન તમે નવો વ્યવસાય પણ શરૂ કરી શકો છો. એકંદરે, કન્યા રાશિના લોકો માટે આ સમય ખૂબ સારો રહેશે.

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ધન રાશિ: બુધનું ગોચર ધનુ રાશિના લોકો માટે શુભ રહેશે. બુધના મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ સાથે, તમને વ્યવસાયમાં નફો દેખાવા લાગશે. તમારા આવકના સ્ત્રોત વધશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં મધુરતા આવશે. એકંદરે, આ સમય ધનુ રાશિના લોકો માટે વરદાનરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Budh Gochar
budh rashi parivartan
mercury transit
Horoscope
Rashifal
Gujarati News
zodiac signs

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