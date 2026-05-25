/8 જૂનથી આ 3 રાશિઓ પર શુક્ર ગ્રહ વરસાવશે પોતાના આશીર્વાદ, આ રાશિને મળશે જીવનસાથી !

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 25, 2026, 05:06 PM IST|Updated: May 25, 2026, 05:06 PM IST

Venus Transit in Cancer: શુક્ર એક રાશિથી બીજી રાશિમાં ચોક્કસ સમયે ગોચર કરે છે. હવે, શુક્ર ચંદ્રની કર્ક રાશિમાં ગોચર કરવાનો છે. શુક્રના કર્ક રાશિમાં ગોચરથી કઈ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ઉજ્જવળ થઈ શકે છે તે જાણો.
 

Venus Transit in Cancer: જ્યારે સુખ અને સમૃદ્ધિનો ગ્રહ શુક્ર એક રાશિથી બીજી રાશિમાં જાય છે, ત્યારે તે મેષ રાશિથી મીન રાશિ સુધીના રાશિચક્રને પ્રભાવિત કરે છે. શુક્રનું આ ગોચર ઘણી રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ અને લાભદાયી પરિણામો લાવે છે.   

એવું માનવામાં આવે છે કે શુક્રની શુભ દૃષ્ટિ આરામ, વશીકરણ, પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારો અને સમૃદ્ધિ લાવે છે. હાલમાં, શુક્ર મિથુન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે અને જૂનમાં કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. કર્ક રાશિ પર મનનો ગ્રહ ચંદ્રનું શાસન છે. કર્ક રાશિમાં શુક્રનું ગોચર ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. જાણો કર્ક રાશિમાં શુક્રના ગોચર માટે કઈ રાશિ શુભ રહેશે. દૃક પંચાંગ મુજબ, શુક્ર 8 જૂન, 2026ના રોજ સાંજે 5:47 વાગ્યે કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 3 જુલાઈ, 2026 સુધી આ રાશિમાં રહેશે.  

મકર રાશિ: શુક્રનું ગોચર મકર રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને આવકના નવા સ્ત્રોત મળી શકે છે. તમારા કરિયરમાં સકારાત્મક વળાંક આવી શકે છે. નોકરી શોધનારાઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. વરિષ્ઠ લોકો તમારા કામથી ખુશ થશે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓને નવા સોદા અથવા પ્રસ્તાવ મળવાની શક્યતા છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. સદભાગ્યે, બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે.

કર્ક રાશિ: શુક્રનું ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. આ સમય દરમિયાન તમારી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓનો અંત આવશે, અને તમને કૌટુંબિક સહયોગ મળશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રગતિની તકો ઉભી થશે. પ્રમોશન અને આવકમાં વધારો પણ શક્ય છે. વ્યવસાયિક પરિસ્થિતિઓમાં સુધારો થશે. અટકેલા ભંડોળ પાછું મળી શકે છે. પરિણીત વ્યક્તિઓ તેમના જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશે.

કન્યા રાશિ: શુક્રનું ગોચર કન્યા રાશિના લોકો માટે અત્યંત શુભ રહેશે. આ સમય નાણાકીય લાભ લાવશે અને માનસિક તણાવનો અંત આવશે. વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે સારી તકો ઉભી થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કાર્યસ્થળ પર સખત મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે. અપરિણીત વ્યક્તિઓ તેમના જીવનમાં કોઈ ખાસ વ્યક્તિનું સ્વાગત કરી શકે છે. તેમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

