23 માર્ચથી શનિ, રાહુ અને કેતુ પોતાના નક્ષત્રોમાં કરશે ગોચર, આ 5 રાશિઓ માટે શરૂ થશે 'સુવર્ણ યુગ'
Nakshatra Gochar: રાહુ, કેતુ અને શનિ એક દુર્લભ જ્યોતિષીય યુતિ બનવાના છે. હાલમાં રાહુ શતભિષામાં છે અને શનિ ઉત્તરાભાદ્રપદમાં છે. 23 માર્ચે, કેતુ પોતાના નક્ષત્ર, મઘમાં પ્રવેશ કરશે. આનો અર્થ એ છે કે ત્રણેય ગ્રહો પોતપોતાના નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ યુતિ પાંચ રાશિના લોકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
Nakshatra Gochar: અશુભ ગ્રહો રાહુ અને કેતુ અને ન્યાયના દેવતા શનિ એક દુર્લભ યુતિ બનવાના છે. હાલમાં રાહુ પોતાના નક્ષત્ર, શતાભિષામાં છે. શનિ પણ પોતાના નક્ષત્ર, ઉત્તરાભાદ્રપદમાં છે. 23 માર્ચે, કેતુ પણ પોતાના નક્ષત્ર, મઘમાં ગોચર કરશે. આમ, ત્રણેય ગ્રહો પોતાના ઘરોમાં રહેશે, અને આ પરિસ્થિતિ પાંચ રાશિઓ માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે શનિ, રાહુ અને કેતુ પોતાના નક્ષત્રમાં રહેવાથી આ પાંચ રાશિઓ માટે નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ: આ સમય નાણાકીય બાબતો માટે અનુકૂળ હોઈ શકે છે. જૂના રોકાણથી નફો થવાની સંભાવના છે. કામ પર પ્રમોશન અથવા વૃદ્ધિ શક્ય છે. તમને મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે અને નસીબની મદદથી ઘણા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ: તમારા કામમાં પ્રગતિ થવાની શક્યતા છે. તમને વ્યવસાયમાં અણધાર્યો લાભ થશે. આ સમય દરમિયાન રોકાણના નિર્ણયો ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ મજબૂત થશે, અને તમે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો સરળતાથી લઈ શકશો. કોઈ પ્રભાવશાળી અથવા પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત શક્ય છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ થશે.
મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકો માટે બાકી રહેલા કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થશે. તમારા કારકિર્દી અથવા વ્યવસાયમાં નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. પૈસા એકઠા થશે. ખર્ચ ઘટશે. બેંક બેલેન્સ ઊંચું રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. તમે બીમારીઓ, ઇજાઓ અને અકસ્માતોથી સુરક્ષિત રહેશો.
કર્ક રાશિ: નાણાકીય અને વ્યાવસાયિક મોરચે લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં ચર્ચાઓ અને સંપર્કો ફાયદાકારક રહેશે. તમારા પરિવાર અને ગૃહજીવનમાં પણ સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. મિલકતના વેચાણ અથવા ખરીદીથી તમને ફાયદો થઈ શકે છે. તમને પૈતૃક સંપત્તિથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે.
ધન રાશિ: આ પરિસ્થિતિ ઉદ્યોગપતિઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને અણધાર્યા નાણાકીય લાભ મળશે. તમારા કાર્યમાં નોંધપાત્ર નફો થઈ શકે છે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમારી રુચિ વધી શકે છે. તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો. સંબંધો મધુર બનશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
