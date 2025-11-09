11 નવેમ્બરથી આ 3 રાશિના જાતકો જીવશે રાજા જેવું જીવન, ગુરુની વક્રી ગતિ કરાવશે નાણાકીય લાભ !
Jupiter Transit: ગુરુ ગ્રહ હાલમાં કર્ક રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. થોડા દિવસોમાં, ગુરુ તેનું વક્રી ગોચર શરૂ કરશે, જે કેટલીક રાશિઓને નોંધપાત્ર લાભ લાવી શકે છે.
Jupiter Transit: આ વર્ષે નવેમ્બર મહિનામાં ગુરુ સહિત અનેક મુખ્ય ગ્રહોનું ગોચર આ મહિનાને ખાસ બનાવી રહ્યું છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, ગુરુ આ મહિને તેની વક્રી ગતિ શરૂ કરશે, જેની સકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને અસર થઈ શકે છે.
ગુરુ હાલમાં કર્ક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, 11 નવેમ્બરે રાત્રે 10:11 વાગ્યે ગુરુ કર્ક રાશિમાં વક્રી થશે. ત્યારબાદ ગુરુ માર્ચ 2026 સુધી વક્રી ગતિમાં રહેશે. ગુરુની આ બદલાયેલી ગતિ કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત ફાયદાકારક રહેશે. ચાલો જાણીએ કે આ ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: ગુરુનું વક્રી ગોચર વૃશ્ચિક માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓ ઓછી થવા લાગશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, વ્યક્તિઓને તેમના કામમાં સફળતા મળી શકે છે અને મિત્રોનો સહયોગ મળી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને પ્રેમની પણ શક્યતાઓ છે. ઘણા નવા કાર્યો ઉપલબ્ધ થશે. તમને નસીબનો સાથ મળશે. ગુરુની આ વક્રી ગતિ વૃશ્ચિક રાશિ માટે શુભ રહેશે.
વૃષભ રાશિ: ગુરુનું વક્રી ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સારી તકો લાવે છે. પરિવાર અને મિત્રો સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. કારકિર્દી સંબંધિત નિર્ણયો સમજદારીપૂર્વક લેવાનું વધુ સારું રહેશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી પણ સહયોગ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો અને તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું વધુ સારું રહેશે.
કર્ક રાશિ: ગુરુનું વક્રી ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ રાશિના જાતકોની નાણાકીય સ્થિતિ પણ સ્થિર રહેશે. આ સમય વેપારીઓ માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. વ્યવસાયમાં લાભની શક્યતાઓ છે. પરિવારમાં શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમને નવી નોકરીની ઓફર પણ મળી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
