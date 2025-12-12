બસ કંડક્ટરનો પુત્ર, હોટલમાં પોતા મારવાનું કર્યું કામ... 700ના પગારથી બનાવ્યું ₹20000 કરોડનો બિઝનેસ, એક ગુજરાતીની કહાની
KP Group owner Net Worth: બસ કંડક્ટરનો પુત્ર, જે હોટલમાં પોતા મારવાનું કામ કરતો હતો, 700 રૂપિયા પગાર હતો આજે તે 20000 કરોડની કંપનીનો માલિક છે.
KP Group founder Faruk Gulam Patel
KP Group founder Faruk Gulam Patel : જો પ્રયાસ ઈમાનદારીથી કરવામાં આવે તો સફળતા જરૂર મળે છે. ઘણીવાર વિશ્વાસ ડગમગી જાય છે, પરંતુ ઈરાદા સાથે કામ કરવામાં આવે તો સફળતા જરૂર મળે છે. આ વાતને હકીકતમાં પરિવર્તિત કરનાર ઘણા લોકો આપણી વચ્ચે છે. ગુજરાતના ફારૂક ગુલામ પટેલ તેમનું ઉદાહરણ છે. બાકી કોઈ વિચારી પણ ન શકે કે બસ કંડક્ટરનો પુત્ર, જે હોટલોમાં પોતા મારવાનું કામ કરતો હતો, જેનો પગાર 700 રૂપિયા હતો તે 20000 કરોડની કંપનીનો માલિક બની શકે છે.
કોણ છે કેપી ગ્રુપના માલિક
1972મા ગુજરાતમાં જન્મેલા ફારૂક ગુલામ પટેલનું બાળપણ અભાવોમાં પસાર થયું હતું. પિતા બસ કંડક્ટર હતા. આવક એટલી હતી કે બે ટકનું ભોજન મળી શકે. પિતાને મદદ કરવા માટે ફારૂખ મુંબઈ ગયા, જેથી કમાણી કરી પિતાનો સહારો બની શકે. અભ્યાસ છૂટી ગયો હતો. પ્રથમવાર મુંબઈ આવેલા ફારૂક પાસે ન તો કામ હતું ન ઓળખ. તેમણે નાના-મોટા કામ શરૂ કર્યાં. એક સંબંધીની ભલામણ પર હોટલમાં હાઉસકીપિંગની નોકરી મળી.
વિદેશનો રસ્તો અભ્યાસથી ખુલ્યો
પિતા પોતાના દીકરાની હાલત જોઈ શકતા નહોતા. તેમની પાસે જમીનનો એક નાનો ટુકડો હતો. તેમણે તે વેચીને દીકરાનું શિક્ષણ પૂરું કર્યું. ફારુક દિવસે કામ કરતો અને રાત્રે અભ્યાસ કરતો. તેમણે આયાત-નિકાસ વેપારમાં પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. 1990માં તેઓ મેનમેઇડ ટેક્સટાઇલ રિસર્ચ એસોસિએશનમાં ગયા. એક સંબંધીની મદદથી, ફારુક ગુલામ પટેલને 1991માં ઇંગ્લેન્ડ જવાની તક મળી. તેમણે પૈસા કમાવવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી. પોતાના ખર્ચાઓ પૂરા કરવા માટે, તેમણે ત્યાં એક કાફેમાં કામ કર્યું, જ્યાં તેમને વેઈટરથી લઈને ક્લીનર સુધી બધું જ કરવું પડતું. તેમણે બે વર્ષ સુધી રાત-દિવસ કામ કર્યું.
આ રીતે શરૂ થયું કેપી ગ્રુપ
વર્ષ 1993મા તેઓ સુરત પરત ફર્યા. તેમણે પોતાનું કામ કરવાનું નક્કી કર્યું. એક કાર્ટિંગ કંપનીની શરૂઆત કરી. પોતાની બચત લગાવી 1994મા 1 લાખ રૂપિયા સાથે કેપી ગ્રુપનો પાયો નાખ્યો. કેપી બિલ્ડકોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડે વર્ષ 2001મા દૂરસંચાર ક્ષેત્રમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું.
20000 કરોડની કંપની
કમ્યુનિકેશન સેક્ટર બાદ તેમણે રિન્યુએબલ એનર્જી બજારમાં એન્ટ્રી કરી. ફારૂક ભવિષ્યને જાણી ગયા હતા. વર્ષ 2008મા તેમણે કેપીઆઈ ગ્રીન એનર્જી (KP Green Energy) નો પાયો નાખ્યો. વર્ષ 2010મા સોલર એનર્જી સેક્ટરમાં એન્ટ્રી માટે કેપી એનર્જીની શરૂઆત કરી. આજે તેમની કંપની અલગ-અલગ સેક્ટરમાં કામ કરી રહી છે. 700 રૂપિયાની કમાણી કરનાર આજે 20 હજાર કરોડની કંપનીના માલિક છે.
Trending Photos