આ ધનતેરસથી આવતી ધનતેરસ સુધી લક્ષ્મીજી અને કુબેરના આ 6 રાશિઓ પર રહેશે આશીર્વાદ, ક્યારેય નહીં ખુટે બેંક બેલેન્સ !
Dhanteras Lucky Zodiac: જ્યોતિષ ગણતરી મુજબ, આ ધનતેરસથી આગામી ધનતેરસ સુધીનો સમયગાળો 6 રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
Dhanteras Lucky Zodiac: ધનતેરસનો તહેવાર દર વર્ષે કાર્તિક કૃષ્ણ ત્રયોદશીના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે ઘરે સોનું, ચાંદી, નવા વાસણો, સાવરણી અથવા આખા ધાણા લાવવાથી આખા વર્ષ દરમિયાન દેવી લક્ષ્મી અને કુબેરના આશીર્વાદ મળે છે.
જોકે, જ્યોતિષીઓએ આ ધનતેરસથી આગામી ધનતેરસ સુધીના સમયગાળાને છ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ જાહેર કર્યો છે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
વૃશ્ચિક રાશિ: નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન અથવા ઇન્ક્રીમેન્ટ મળી શકે છે. કાર્યસ્થળમાં તમારું માન વધશે. ઉદ્યોગપતિઓને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. તમને તેમના આવકના સ્ત્રોતો વધારવાની તકો મળશે. આગામી મહિનાઓમાં તમને પ્રગતિ માટે ઘણી સુવર્ણ તકો મળશે. એકંદરે, સમય સારો છે. તમારા નેતૃત્વ ગુણોમાં સુધારો થશે.
વૃષભ રાશિ: મહેનતુ વૃષભ રાશિના વ્યક્તિઓને સારા પરિણામો જોવા મળશે. તેમની નોકરીમાં સ્થિરતા અને આવકમાં વધારો થશે. તમારા વ્યવસાયમાં પણ ધીમે ધીમે પ્રગતિ થશે. તમારા બેંક બેલેન્સમાં વધારો થશે. કામની સાથે સાથે, તમને સામાજિક કાર્યમાં પણ રસ રહેશે. તમે અન્ય લોકોને મદદરૂપ થશો.
મેષ રાશિ: આ ધનતેરસથી આગામી ધનતેરસ સુધી, તમારી સંપત્તિ અને સંપત્તિમાં વધારો થશે. આનો અર્થ એ છે કે તમને મિલકત મળી શકે છે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિ શક્ય બનશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને કારકિર્દીમાં વૃદ્ધિ જોવા મળશે. વ્યવસાયમાં પણ નફો વધશે. શુદ્ધ શાકાહારી આહાર અપનાવવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.
મકર રાશિ: આ વર્ષ ધન અને સફળતા માટે સારો સમય રહેશે. આ વર્ષ કેટલાક પડકારો રજૂ કરી શકે છે, પરંતુ આ પછી, તમારા સારા સમયની શરૂઆત થશે. વ્યવસાયમાં ખીલી ઉઠશે. તમારા બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનશે. એકાગ્રતામાં સુધારો સકારાત્મક પરિણામો આપશે. રોજગાર સંબંધિત લાભો ઉપલબ્ધ થશે. ધીમે ધીમે પ્રગતિ થશે.
કર્ક રાશિ: આગામી મહિનાઓમાં તમારી આવક વધી શકે છે. આ તમારા કારકિર્દી માટે સારો સમય રહેશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે. ખર્ચ ઘટશે અને નફો વધશે. સંશોધન સાથે સંકળાયેલા લોકોને ફાયદો થશે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી સહયોગ મળશે.
કન્યા રાશિ: આ ધનતેરસથી આગામી ધનતેરસ સુધી, તમને સંપૂર્ણ નસીબ મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. જેઓ નોકરી કરે છે તેઓ તેમના કારકિર્દીમાં સકારાત્મક ફેરફારોનો અનુભવ કરશે. ઉદ્યોગપતિઓનો પણ સારો સમય રહેશે. બાકી રહેલા કામ ફરી શરૂ થઈ શકે છે. નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે પણ આ સારો સમય રહેશે. કોર્ટ કેસ ધરાવતા લોકોને સફળતા મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
