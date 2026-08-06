/ગુજરાતમાં ફરી કઈ તારીખથી શરૂ થશે ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ? આ વિસ્તારો થશે જળબંબાકાર, જાણો અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી

Ambalal Patel Forecast: કેરળમાં પણ સતત થઈ રહેલા મુસળધાર વરસાદ અને ભૂસ્ખલનના કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં પરિસ્થિતિ વણસી છે. વાયનાડ, ઇડુક્કી અને કન્નૂર જિલ્લાઓમાં જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. રાજ્યમાં 15થી વધુ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 10 હજારથી વધુ લોકોને રાહત શિબિરોમાં આશ્રય આપવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતના સુરત, નવસારી, તાપી, ડાંગ અને મોરબી જેવા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદને કારણે નદીઓ અને નાળાઓ ઉભરાઈ રહ્યા છે. અનેક વિસ્તારોમાં 3થી 4 ફૂટ સુધી પાણી ભરાઈ જવાના કારણે સંપર્ક માર્ગો તૂટી ગયા છે. NDRF અને SDRFની ટીમો બચાવ કામગીરીમાં જોડાયેલી છે. આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં માત્ર છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. હાલ રાજ્યના કોઈપણ જિલ્લામાં ભારે કે અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી નથી.
હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં સતત વરસાદ અને વાદળ ફાટવાની ઘટનાઓને કારણે ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. શિમલા, મંડી, કાંગડા અને દેહરાદૂન જેવા જિલ્લાઓમાં ભૂસ્ખલનના કારણે રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે, જ્યારે નદી કિનારાના વિસ્તારોમાં અલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના રાજૌરી, ડોડા અને પુંછ જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદને કારણે નદીઓ ઉફાન પર છે. ત્યાં નદી કિનારે રહેતા વિસ્તારોમાં અચાનક પૂર (ફ્લેશ ફ્લડ) આવવાનું જોખમ ઊભું થયું છે.
હવે આજે એટલે કે 6 ઓગસ્ટના હવામાનની વાત કરીએ તો, ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, દેશના ઉત્તર, પૂર્વ, મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિઓ જળવાઈ રહેશે. હવામાન વિભાગે 6 ઓગસ્ટે દિલ્હી-NCR સહિત દેશના 12થી વધુ રાજ્યોમાં તીવ્ર પવન, વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. IMDના જણાવ્યા મુજબ 9મી ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ સાથે ગાજવીજ અને વીજળી પડવાની શક્યતા રહેશે. જોકે ભારે વરસાદ માટે હાલ કોઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
બંગાળના ઉપસાગરમાં સર્જાનારી નવી સિસ્ટમના પ્રભાવથી 8થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. તેમની આગાહી મુજબ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે, જ્યારે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં 3થી 4 ઇંચ સુધી વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ સારા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં હાલ ભારે વરસાદની કોઈ આગાહી નથી. રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે 5 ઓગસ્ટ બાદ અને 8થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન ફરી સારા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે.
દિલ્હી અને તેની આસપાસના નોઇડા, ગાઝિયાબાદ, ગુરુગ્રામ અને ફરીદાબાદમાં આજે આખો દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. દિવસ દરમિયાન સમયાંતરે વરસાદના અનેક રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે. આ દરમિયાન 30થી 40 કિમી પ્રતિકલાકની ઝડપે ભારે પવન ફુંકાવાની અને વીજળી ચમકવાની શક્યતા છે. વરસાદના કારણે આજે હવામાન આહલાદક બની રહેશે. મહત્તમ તાપમાન 32 થી 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 23 થી 26 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે રહેવાનો અંદાજ છે.
ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુર, મેરઠ, બિજનૌર, લખનૌ, કાનપુર, પ્રયાગરાજ અને બહરાઇચ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં આજે ભારે વરસાદની સાથે વીજળીના કડાકા-ભડાકા થવાની શક્યતા છે. તેજ પવનના કારણે અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો અને વીજળીના થાંભલા પડી જવાની ઘટનાઓ બની શકે છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને હવામાન વિભાગે અલર્ટ જારી કર્યું છે. બીજી તરફ બિહારના સીમાંચલ અને કિશનગંજ, અરરિયા, સુપૌલ, પૂર્ણિયા, પટના જેવા ઉત્તરીય જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઝારખંડના ઉત્તરીય અને મધ્ય ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ આજે ધોધમાર વરસાદની શક્યતા છે. વરસાદના કારણે અનેક જગ્યાએ ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓ બની શકે છે, જેનાથી રસ્તાઓ પર વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ શકે છે. ખાસ કરીને દેહરાદૂન, નૈનીતાલ, શિમલા, કુલ્લુ અને કાંગડા જેવા પર્વતીય વિસ્તારોમાં આજ માટે વિશેષ સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે આજે પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં વરસાદની ભવિષ્યવાણી કરી છે.