Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /મિથુન રાશિમાં બન્યો ગજલક્ષ્મી રાજયોગ, 4 રાશિઓને મળશે ધન અને સમૃદ્ધિ, શું તમારી રાશિ પણ તેમાં છે?

મિથુન રાશિમાં બન્યો ગજલક્ષ્મી રાજયોગ, 4 રાશિઓને મળશે ધન અને સમૃદ્ધિ, શું તમારી રાશિ પણ તેમાં છે?

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 19, 2026, 03:18 PM IST|Updated: May 19, 2026, 03:18 PM IST

Gajlakshami Rajyog: સુખ અને સમૃદ્ધિનો ગ્રહ શુક્ર હવે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યો છે. ગુરુ પહેલાથી જ આ રાશિમાં છે. ગુરુ હવે જૂનમાં મિથુન રાશિથી કર્ક રાશિમાં જશે. જો કે, જૂન સુધીમાં, આ બે રાશિઓનો યુતિ ઘણી રાશિઓ માટે લાભ પેદા કરી રહ્યો છે.
 

1/7

Gajlakshami Rajyog: શુક્ર 14 મેના રોજ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આ યુતિથી ગજલક્ષ્મી યોગ બન્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગુરુ અને શુક્રનો યુતિ ખૂબ જ સારા પરિણામો આપે છે, જેનાથી રાશિઓને ઘણો ફાયદો થાય છે. આ યુતિ તમારા માટે સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિની શક્યતા બનાવે છે. આ યોગ ફક્ત એક નહીં પરંતુ ચાર રાશિઓને અસર કરશે.   

2/7

તમારે એ પણ જોવુ જોઈએ કે તમારી રાશિ આમાં શામેલ છે કે નહીં. ફાયદાઓમાં તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ, લગ્ન અને વ્યક્તિગત જીવનના સકારાત્મક પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો જાણીએ કે ગજલક્ષ્મી રાજયોગથી કઈ રાશિઓને લાભ થવાની સંભાવના છે.  

3/7

વૃષભ રાશિ: ગજલક્ષ્મી રાજયોગ વૃષભ રાશિ માટે આર્થિક સમૃદ્ધિ લાવી રહ્યો છે. આ યોગ તમને દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદથી ભરપૂર રાખશે. તમને નાણાકીય અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો જોવા મળશે. આ સમય દરમિયાન તમે જે રોકાણ કરો છો તેનાથી પણ તમને ફાયદો થશે. તમારા અંગત જીવનમાં તમારા જીવનસાથી સાથે પણ સારો સમય પસાર થશે.  

4/7

તુલા રાશિ: ગજલક્ષ્મી યોગ તુલા રાશિના લોકો માટે લાભ લાવે છે. આ યોગ તેમને તેમની આવકથી લઈને તેમના અંગત જીવન સુધી દરેક બાબતમાં ફાયદો કરાવશે. તમને સારા નસીબનો આશીર્વાદ મળશે, અને તમારા માટે વસ્તુઓ ઘણી સરળ થઈ જશે.

5/7

સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે સમય સારો છે. તમારી પાસે પૈસાની કમી રહેશે નહીં; તમને તમારી આવકમાંથી નફો મેળવવાની તકો મળશે, અને તમને વ્યાવસાયિક પ્રગતિ અને પગારમાં વધારો પણ જોવા મળશે. તમારા આયોજનથી તમારા બજેટમાં પણ સુધારો થશે.  

6/7

મિથુન રાશિ: શુક્રનું ગોચર મિથુન રાશિ માટે ખૂબ જ સારા પરિણામો લાવશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે જ, પરંતુ તમે આવકના સ્થિર સ્ત્રોત પણ બનાવશો જે તમને આખા વર્ષ દરમિયાન લાભ આપશે. બચત પણ વધશે, અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ માટે સારી તકો મળશે. આ સમય દરમિયાન તમને તમારા નેટવર્કથી પણ ફાયદો થશે.  

7/7

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Tags:
Venus Transit
venus transit in mithun rashi
horoscope in gujarati
astrology in Gujarati
Astrology News in Gujarati
Gajlakshami Rajyog
Zodiac sign
Shukra gochar 2026
Gujarati News
spiritual news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારવાનો અધિકાર કોની પાસે છે ? જાણો કોણ નક્કી કરે છે ભાવ

ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારવાનો અધિકાર કોની પાસે છે ? જાણો કોણ નક્કી કરે છે ભાવ

Petrol Diesel price5 min ago
2

આધાર કાર્ડ ધારકો માટે ખુશખબર, UIDAI એ લંબાવી ફ્રીમાં અપડેટ કરવાની તારીખ

Aadhaar card20 min ago
3

શું મંદિરોના ખજાનામાં પડેલું 4000 ટન સોનું સરકાર કરશે જપ્ત? જાણો હકીકત

gold30 min ago
4

ડ્રગ્સ, ક્રિપ્ટો અને આતંકવાદ! અમદાવાદમાંથી ઝડપાયું ઈન્ટરનેશનલ ટેરર ફંડિંગનું સૌથી મો

breaking news42 min ago
5

આ વળી કઈ નવી પાર્ટી આવી, જેણે 72 કલાકમાં બનાવ્યા 70000 સભ્ય, મહુઆ મોઈત્રા પણ જોડાયા?

Cockroach Janta Party52 min ago