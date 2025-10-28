10 નવેમ્બરથી શરૂ થશે આ 3 રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ, ગુરુનો શક્તિશાળી રાજયોગ કરશે માલામાલ!
Gajkesari Rajyog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં દેવગુરુ બૃહસ્પતિને નવ ગ્રહોમાં સૌથી શુભ અને પ્રભાવશાળી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. ગુરુ ગ્રહ જ્ઞાન, ધર્મ, ધન, ભાગ્ય, શિક્ષણ, ન્યાય અને બુદ્ધિનો કારક છે. જ્યારે પણ ગુરુ પોતાની સ્થિતિ બદલે છે, ત્યારે તેની અસર બધી 12 રાશિઓના જીવનમાં કોઈને કોઈ રીતે અવશ્ય જોવા મળે છે.
ગુરુની અતિચારી ચાલ
આ સમયે ગુરુ બૃહસ્પતિ અતિચારી ચાલમાં છે. સામાન્ય રીતે ગુરુ એક રાશિમાં લગભગ 12 મહિના સુધી રહે છે, પરંતુ આ વખતે વિશેષ ખગોળીય સ્થિતિને કારણે તેમણે 18 ઓક્ટોબરે કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને ડિસેમ્બર સુધી આ જ રાશિમાં વિરાજમાન રહેશે.
ગુરુ-ચંદ્રની યુતિ
જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, ગુરુ ગ્રહની યુતિ દ્રષ્ટિથી અનેક શુભ-અશુભ રાજયોગોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને ચંદ્રમા સાથે તેમના સંયોગથી ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, જે કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યમાં વધારો દર્શાવે છે.
ક્યારે બનશે ગજકેસરી યોગ?
જ્યોતિષીઓના મતે, 10 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 1:02 વાગ્યે ચંદ્ર પણ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આવી સ્થિતિમાં ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિથી ગજકેસરી રાજયોગ બનશે. આ ઉપરાંત ગુરુના કર્ક રાશિમાં પ્રવેશથી હંસ યોગ પણ બન્યો છે, જે પંચ મહાપુરુષ યોગોમાંથી એક છે. આ બે રાજયોગનું એક સાથે નિર્માણ જાતકને ઉચ્ચ પદ, માન-સન્માન અને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે.
મેષ રાશિ
મેશ રાશિના ચોથા ભાવમાં ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિ થઈ રહી છે. આનાથી ગજકેસરી યોગ અને હંસ યોગ બન્ને બની રહ્યા છે. આ યોગ જાતકોના જીવનમાં ભાગ્યનો ઉછાળો લાવે છે. મેષ રાશિના જાતકોને તેમની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થતી જોવા મળી શકે છે અને તેમને કાર્યસ્થળમાં પ્રગતિની તકો મેળવી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે અને તમને કોઈ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી અથવા બોનસ મળી શકે છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ વધશે, તેમજ તમારી સામાજિક સ્થિતિ પણ વધશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિમાં ગુરુ અને ચંદ્રની સીધી યુતિ થઈ રહી છે. આ કારણે આ રાશિના જાતકોને ડબલ રાજયોગનો લાભ મળશે. તેમને સામાજિક માન-સન્માન અને ઉચ્ચ પદ મળવાની શક્યતા છે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ સફળ થવાની શક્યતા છે. નોકરી કરતા જાતકો માટે આ સમય અત્યંત શુભ રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને પારિવારિક જીવન સુખ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલું રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ માટે આ યોગ નવમા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જેને ભાગ્યનું ઘર માનવામાં આવે છે. આ તમારા ભાગ્યને ખોલી શકે છે અને તમારા આત્મવિશ્વાસને વધારી શકે છે. નેતૃત્વ કૌશલ્યમાં સુધારો થશે અને તમે તમારા કાર્યમાં પરિપક્વ નિર્ણયો લઈ શકશો. આ સમય દરમિયાન તમારા પ્રયત્નો સફળ થશે અને તમને કારકિર્દીમાં પ્રગતિની તકો પ્રાપ્ત થશે. જો તમે આયોજનબદ્ધ રીતે આગળ વધશો, તો તમે મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
